Hollande'dan Macron'a uyarı

Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u iş yasasıyla ilgili kararları konusunda uyardı.

Hollande, Fransızca konuşan ülkeler film festivalinin açılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Macron'u görevi bıraktığı tarihten beri ilk kez kamuoyu önünde eleştiren Hollande, Macron'un iş yasasında yapmayı planladığı değişikliklere dikkati çekerek, "Fransız halkından faydalı olmayan fedakarlıklarda bulunmalarını istememeliyiz." dedi.



İş piyasasının şu anda yeterince esnek olduğunu ve bunun daha da esnetilmemesi gerektiğini belirten Hollande, daha önce, yatırım, tüketim, satın alma gücü gibi konularda yapılan düzenlemelerin çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.



Kendisinin ülkede ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde cumhurbaşkanlığı yaptığına işaret eden Hollande, Macron'un göreve gelerek devraldığı ekonomik durumun kendisinden daha iyi olduğunu kaydetti.



Fransız iş yasasının reformdan geçirilmesi hükümetin son dönemdeki ana gündem maddelerinden biri. Bu çerçevede bazı geçici kamu işçilerinin kontratlarının sona erdirilmesi ve kamu harcamalarının kısıtlanması öngörülüyor.



Hükümetin planları sendikaların eleştirilerine neden oluyor.