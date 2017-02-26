Hollande'a 'Filistin Devleti'ni tanı' çağrısı

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının vakti geldiğini belirten 153 Fransız senatör ve milletvekili, Cumhurbaşkanı Hollande'a hitaben yazdıkları bildiride, görev süresi sona ermeden bu görevi yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Fransa Meclisi ve Senatosundan 153 seçilmiş, Cumhurbaşkanı François Hollande'a hitaben bir bildiri yayınlayarak Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının zamanı geldiğini ve Hollande'ın görev süresi sona ermeden bunu yapması gerektiğini belirtti.



Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına yönelik 153 milletvekili ve senatörün imzaladığı Cumhurbaşkanı Hollande'a açık çağrı metni haftalık Le Journal du Dimanche gazetesinde yayınlandı. Sosyalist senatör Gilbert Roger'in kaleme aldığı çağrıda, Fransa hükümeti ve Cumhurbaşkanı Hollande'ın Ortadoğu barışı için inisiyatif aldıkları belirtiliyor ve bu inisiyatifin ve verilen sözlerin uygulamaya dönüşmesi gerektiği ifade edildi. Hollande'ın birçok kez müzakerelerin karşılıklı ve eşit şartlarda yürütülmesi şartıyla sonuç vereceğine değindiği vurgulanan bildiride, "Müzakerelerin eşit bir şekilde, iki devlet arasında yürütülmesinin zamanı geldi" ifadeleri kullanıldı.



Meclis ve Senatoda çoğunluğunu sosyalistlerin oluşturduğu milletvekilleri ve senatörlerin imzaladığı çağrı metninde, Fransa'nın tarihi sorumlulukları olduğunun altı çiziliyor ve "Cumhurbaşkanı Hollande'ın Filistin Devleti'ni tanıyarak bu tarihi randevuyu kaçırmaması gerektiği" kaydedildi. Çağrı metninde ayrıca Hollande'a görev süresi sona ermeden Filistin Devleti'ni tanıyarak bu fırsatı geri çevirmemesi istendi.



Fransa hükümetine Filistin Devleti'ni tanımayı tavsiye eden tasarı, 2014 sonunda Fransa Meclisi ve Senatosunda oylanarak kabul edilmişti. Tasarının görüşüldüğü sırada hükümet adına konuşan dönemin Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, "Fransa Filistin'i tanıyacak. Soru ne zaman ve nasıl olacağıdır." demişti. Fabius daha sonra da Ortadoğu'da barış müzakerelerinin yeniden başlaması ve sonuca gidilmesi için iki yıllık bir süreden bahsetmiş ve "İki yıl içerisinde bir sonuç alınamazsa Fransa üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullanmıştı. Fabius'un bu açıklaması, Fransa Filistin Devleti'ni iki yıl sonra tanıyacak şeklinde yorumlanmıştı.