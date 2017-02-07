Hollande ve Abbas'dan İsrail'e kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Parlamentosu’nun yasa dışı yerleşim birimlerine onay veren yasayı kabul etmesini kınad

Fransa Cumhurbaşkanı Fraçois Hollande ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail Parlamentosu’nun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini kınadı.



Hollande, resmi bir ziyaret için Paris’te bulunan Abbas’ı Elysee Sarayı’nda kabul etti.



Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan François Hollande, söz konusu yasayı kınadı ve iptal edilmesini istedi.

"İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARIN İLHAK EDİLMESİ YOLUNU AÇABİLİR"



Hollande, "İsrail’in Filistin topraklarında yaptığı inşaatların hızlanmasına neden olacak bu yasa, işgal altındaki toprakların ilhak edilmesi yolunu açabilir." dedi.



Yasanın iki devletli çözüm çabalarına zarar vereceği uyarısında bulunan Hollande, "İsrail hükümetinin bu yasayı yeniden gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.



Mahmut Abbas da İsrail’in bu yasa ile uluslararası camiaya meydan okuduğunu söyledi.



Filistin lideri, uluslararası camiaya çok geç olmadan bu yasayı engellemesi çağrısında bulunurken, "Bu yasa, uluslararası hukuka aykırı ve bizim halkımıza yönelik bir saldırı." dedi.