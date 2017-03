"Bu aşağılık antidemokratik tutumu şiddetle lanetle kınıyoruz"

Kalkınma Bakanı Elvan "Ülkemize demokrasi dersi vermeye kalkan ülkeler, bugün 'Evet' kampanyasını engellemek için her türlü çabayı gösteriyorlar. Bu aşağılık, antidemokratik tutumu, şiddetle lanetle kınıyoruz" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Arnavutköy bölge esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bugün YGS sınavına girecek öğrencilere başarı dileyerek konuşmasına başlayan Elvan, AK Parti olarak önceliklerinin 80 milyonun huzuru olduğunu söyledi.



Bakan Elvan, 16 Nisan'da yapılacak referanduma atıfta bulunarak şunları kaydetti:



Bu Anayasa değişikliği halk oylamasına gerek kalamdan Meclis'ten geçseydi bile biz halk oylamasına gideceğimizi söylemiştik. Cumhurbaşkanlığı sistemi meselesi bir parti meselesi değil, memleket meselesidir. Bu sadece bugünün ihtiyacı değil, yılların getirdiği tecrübenin ihtiyacıdır. Biz sadece bugünü düşünmüyoruz, 30-40 yıl sonrasını düşünüyoruz. Türkiye'nin geleceğinin sağlam temellere oturtulması için mutlaka bu anayasa değişikliğinin yapılması gerektiğini, sadece bizler değil bizden önceki siyasi liderlerin de gündeme getirdiğini görüyoruz."

"HOLLANDA HÜKÜMETİNİN TAVRI, ANTİ-DEMOKRATİK, DİPLOMASİYE SIĞMAYAN BİR TAVIR"



Bakan Elvan konuşmasında dün Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



Hollanda hükümetinin tavrını "anti-demokratik, diplomasiye sığmayan" bir tavır olarak nitelendiren Elvan, şunları söyledi:



"Bu bir skandaldır. Ülkemize demokrasi dersi vermeye kalkan ülkeler, bugün 'Evet' kampanyasını engellemek için ellerinden gelen her türlü çabayı gayreti gösteriyorlar. Bu aşağılık tutumu, bu antidemokratik tutumu, şiddetle lanetle kınıyoruz. Onlara gereken cevabı verdik, bundan sonraki süreçte de misliyle verilecektir. Hollanda'ya soruyorum, 'Karın ağrıları ne?'. Niye hazmedemiyorlar, neden rahatsızlar, neden korkuyorlar? İşte referandumda 'Evet' çıkmasından korkuyorlar. O korkak, titrek, aciz Hollanda Başbakanı, bakanımızın oradaki vatandaşlarımızla buluşmasını engellemek için elinden geleni yaptı.



Amaç, 'Evet' kampanyasını yaptırmamaktı. Evet çıkması onları neden korkutuyor? Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya ile konsolosluk çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza Hollanda emniyetinin, polisinin ve Hollanda yönetiminin çok çirkin tavrını gördük. Bu AB'nin değerleriyle uyuşmayan, son derece faşizan bir yaklaşımdır. Bu haysiyetsizler Avrupa'da, Hollanda'da cirit atan terör örgütlerine kapılarını da sonuna kadar açtılar. AB'nin kendi çerçeve düzenlemesine göre ne PKK ne de FETÖ'yü bir dakika dahi kendi ülkelerinde bulundurmamaları gerekir, ama buna göz yumuyorlar. Binlercesi şu an Avrupa'da her türlü faaliyette bulunabiliyorlar, her türlü etkinliği yapabiliyorlar ama bizim bir bakanımız milleti ile buluşmak istediğinde buna kapılarını kapatıyorlar."



Elvan konuşmasının ardından basına kapalı bölümde katılımcıların sorularını yanıtladı.