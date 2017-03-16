Hollanda'ya yönelik ilave adımlar atılabilir

Başbakan Yardımcısı Canikli, "Önümüzdeki dönemde Hollanda'nın tavır ve yaklaşımları, politik duruşları çerçevesinde ilave tedbirler, adımlar atılabilir ama şu an itibarıyla bunları takip edeceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili Türk siyasetinde hiç olmadığı kadar manipülasyon yapıldığını ifade eden Canikli, önerilen sistemle ilgili çok fazla yalan söylendiğini belirtti.



Mevcut sistemin kaos ürettiğini, çatışmayı körüklediğini dile getiren Canikli, söz konusu sistemde aynı siyasi hareket içinde bile olsa bu çatışmaların yaşanabileceğini söyledi.



Canikli, Türkiye gibi büyük sorunları, geleceğe ilişkin önemli hedefleri olan ülkelerde güçlü yönetim olmazsa ilerlemenin mümkün olmayacağının altını çizerek, "Bazen insan, 'Gerçekten kasıtlı olarak bir proje çerçevesinde, Türkiye hiç bir zaman kendisine gelemesin güçlü iktidara hakim, sorunlara neşter vurabilen, müdahale edebilen, etrafı ile ilgilenen, ülkenin menfaatlerini güçlü kararlarla koruma kapasitesine sahip hükümetler oluşmasın diye mi böyle dünyanın hiç bir yerinde olmayan sistem getirirsin.' diye düşünüyor" değerlendirmesinde bulundu.



"AVRUPA 'HAYIR' KAMPANYASINI YÜRÜTENLERİN BAŞINI ÇEKİYOR"



Avrupa'nın referanduma ilişkin "hayır" kampanyası yürüttüğünü dile getiren Canikli, şunları kaydetti:



"Avrupa'ya da şunu sormak lazım, Avrupa şu anda 'hayır' kampanyasını yürütenlerin başını çekiyor, bu hayırcılarla birlikte. Bizim sistem madem o kadar iyiyse, o kadar güzelse Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda niye kendi ülkelerinizde bu sistemi uygulamıyorsunuz? Buyurun, madem şu anda Türkiye'de uygulanan hükümet sistemi çok iyi, madem o kadar güzel, buyurun siz de aynısını alın kendi ülkenizde güzel güzel uygulayın. Kendi ülkelerinde böyle bir sistemi uygulamıyorlar, orada tek adamlık var, orada tek adamlığı savunuyorlar, uyguluyorlar. Yürütme için de geçerli. Onlarda tek adam diktatörlük falan değil ya da evrensel ilkelere uygun, hukukun üstünlüğü kuralları ile herhangi bir çelişkisi söz konusu değil ama Türkiye'ye gelince her şeyi söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



"HOLLANDA'NIN YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR"



Canikli, "Önümüzdeki dönemde Hollanda'nın tavır ve yaklaşımları, politik duruşları çerçevesinde ilave tedbirler, adımlar atılabilir ama şu an itibarıyla bunları takip edeceğiz." diye konuştu.



"YENİ OHAL KARARNAMELERİ VAR"



"OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuyla ilgili çok kısa süre içerisinde atamalar yapılacak, 16 Nisan'dan önce de bu komisyonun faaliyete başlamasını ve müracaatları almasını bekliyoruz." diyen Canikli, şöyle konuştu:



"Yeni OHAL kararnameleri var ama içeriğiyle ilgili bir açıklama yapamayız, ilgili onay süreçleri devam ediyor, şu anda da çalışmasını yaptığımız bir kanun hükmünde kararname (KHK) taslak çalışması var."



"TÜRKİYE'YE ÇOK CİDDİ ANLAMDA KALICI SERMAYE GİRİŞİNİ GÖRECEĞİZ"



Canikli, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye çok ciddi anlamda kalıcı sermaye girişini, şu anda var zaten ama daha büyük oranlarda katlanarak artacağını hep birlikte göreceğiz. Kalıcı ve yüksek miktarda, ağırlıklı olarak Körfez'den yabancı sermaye girişi göreceğiz." ifadesini kullandı.