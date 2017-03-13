Hollanda'ya karşı birlik çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, siyasi parti genel başkanlarını, bakanları milletvekillerini 18 Mart'ta Çanakkale'ye davet etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde temeli atılacak Çanakkale 1915 Köprüsü için tüm siyasi partilere törene katılma çağrısında bulunarak, "Küresel operasyonlarla üzerimize gelinen böylesi zorlu bir süreçte Çanakkale gibi tarihi bir değerde buluşmak, birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesini sağlayacaktır." dedi.



Turan, Çanakkale Zaferi'nde milletin kendisine diz çöktürmek isteyen düşmanlara karşı yokluk içerisinde bir mücadele vererek, destan yazdığını anımsattı.



Çanakkale Zaferi'ni Türkiye Cumhuriyeti'nin "önsözü" olarak nitelendiren Turan, 102 yıl önce kazanılan tarihi zaferin hala bir rehber işlevi gördüğünü bildirdi. Zaferin bu yılki kutlamaları çerçevesinde sadece Çanakkale'nin değil, Türkiye'nin de sembolü olmaya aday 1915 Köprüsü'nün temel atma töreninin gerçekleştirileceğine işaret eden Turan, "Köprü, dünyanın en uzun asma köprüsü olmasının dışında Ege Bölgesi'ni Trakya'ya ve Avrupa'ya bağlamasıyla da bölgenin ticaret hacmini artıracak, ulaşımı rahatlatacaktır." dedi.



Turan, temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağını belirten Turan, şunları kaydetti:



"Bütün milletimize ait olan bu tarihi gururu beraber yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Bundan dolayı bütün siyasi parti genel başkanlarımızı, bütün bakanlarımızı, bütün milletvekillerimizi 18 Mart'ta Çanakkale'ye davet ediyorum. Küresel operasyonlarla üzerimize gelinen böylesi zorlu bir süreçte Çanakkale gibi tarihi bir değerde buluşmak, birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesini sağlayacaktır. Siyasi görüş farkımız ne olursa olsun, söz konusu milletimizin istiklali olduğunda hepimizin bir arada durması gerekiyor. Bu konuda Çanakkale en doğru istikamettir. Çanakkale'den verilecek birlik görüntüsü, aynı zamanda Hollanda'ya verilecek en iyi cevap da olacaktır."