Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Wilders gibi faşistlere pabuç bırakmayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda'ya yapacağı seyahate ilişkin, "Engellemeler bizi durduramaz. Vatandaşlarla yaşadıkları yerlerde buluşmamızı kimse engelleyemez. Bu tür ırkçı, Wilders gibi faşistlere de pabuç bırakmayız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pınar Eğitim Kurumlarında katıldığı programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Nazi döneminden bu yana Almanya'da bu tür uygulamaların hiç görülmediğini, ancak son zamanlarda kendisinin toplantı yapacağı 4 yerin, istihbarat ve polisin baskısıyla iptal edilmesi, iptal etmek istemeyen bir salon sahibinin mekanının mühürlenmesi gibi yasakçı uygulamalar bulunduğunu vurguladı.



Daha önce Selahattin Demirtaş dahil herkesin aynı salonda toplantı yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Salonun o günkü şartlarıyla bugünkü şartları arasında bir fark yok. Yani bunların hepsi mazeret. Bunun bilinçli ve sistematik yapıldığını biliyoruz, bunu söylüyoruz. Şimdi bizim söylediğimiz şu; bu tür uygulamalar o dönemi hatırlatıyor.



Yani, burada Merkel'e 'Sen Nazisin' veya 'Almanlar Nazi' diye bir tabir kullanmadık biz. Bu uygulamalar o dönemi hatırlatıyor. Şimdi, (Hollanda'da) Wilders'in uygulamaları söylemleri, kimi hatırlatıyor? Nazi dönemini hatırlatıyor. Irkçı, İslam karşıtı… 'Müslümanları yok edelim' diyor. Şimdi bu söylem, bu fiil kabul edilebilir bir söylem değil ki. Dolayısıyla Wilders adeta bir Nazi gibi konuşuyor. Bu Wilders'ı da ben yaratmadım."

"ENGELLEMELER BİZİ DURDURAMAZ"



Bakan Çavuşoğlu, şu anda Avrupa'daki eğilimin, kendilerine 2. Dünya Savaşı'ndan önceki Avrupa'yı hatırlattığını vurguladı.



Çavuşoğlu, "Hollanda'ya gidecek misiniz?" sorusu üzerine, "Tabi ki gideceğim. Şunu herkes bilsin, bu tür uygulamalar, engellemeler bizi durduramaz. Bizim, vatandaşlarla yaşadıkları yerlerde buluşmamızı kimse engelleyemez. Biz bu tür ırkçı, Wilders gibi faşistlere de pabuç bırakmayız. Vatandaşımız nerede bizi isterse, ne zaman isterse gideriz." ifadesini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, kendisi için Hamburg'da ayrılan otel odasının da iptal edildiğini belirterek, "İşte anlatmaya çalışıyoruz, alınıyorlar ama Avrupa'nın ve Almanya'nın geldiği nokta bu." dedi.

"NSU DAVASI HENÜZ BİTMEDİ"



Çavuşoğlu, yapılanların bir tesadüf olmadığını, sadece yerel yöneticiler ya da idareciler tarafından yapılmadığını bildiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Biz biliyoruz ki sizin polisiniz, sizin istihbaratınız, yani devletin birimleri yaptı. Ayrıca başka bir konu daha var, NSU davası henüz bitmedi. NSU davasında şahitler bir bir yok oldu. NSU davasında suç işleyenler, Türkleri öldürenler belli. Bunların da yine destek aldığı ortada. Şu anda ise Türklere yönelik baskıyı, gayet organize ve sistematik şekilde yapan devlet kurumları."

"AVRUPA KARŞITLIĞI YARATACAK AÇIKLAMALAR HİÇBİR ZAMAN YAPMADIK "



Çavuşoğlu, yaptığı açıklamalarda hiçbir zaman Almanya karşıtlığı olmadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın başbakanken de, şimdi Cumhurbaşkanı olarak da, bizlerin Almanya'daki vatandaş buluşmalarında, o ülkede ya da başka bir ülkede o ülkenin yönetimine ve o ülkeye yönelik negatif bir tane açıklamamız yoktur. Yani Almanya karşıtlığı, Avrupa karşıtlığı yaratacak açıklamalar hiçbir zaman yapmadık." ifadesini kullandı.



Hiçbir zaman nefret söylemi içinde bulunmadıklarını, varsa olan yanlışları dile getirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Biz istiyoruz ki, Türkler Almanya'da ve Avrupa'da entegre olsun. Kendi kimliğini, özünü kaybetmeden asimile olmadan entegre olsun." dedi.