Hollanda'nın yaptığı silinemez bir lekedir

TBMM Başkanı Kahraman, Hollanda'nın, Türk bakanlara yönelik engelleme tavrına ilişkin, "Silinemez bir lekedir. Çok yanlış bir harekettir." dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Hollanda'nın, Türk bakanlara yönelik engelleme tavrına ilişkin, "Silinemez bir lekedir. Çok yanlış bir harekettir. Çarşamba seçimi var diye kalkıp istifade edecek, yazık. Hollanda, bizim kürdan cebimiz. 41 bin kilometrekare hatta biraz daha az, yani Konya'dan küçük. Kim oluyorsunuz siz? Gelişmemizi önleyemeyeceksiniz." dedi.



Kahraman, TBMM'de düzenlenen, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın "Gazi Meclis'te O Gece" kitabının tanıtım töreninde, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik engelleme tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"GELİŞMEMİZİ ÖNLEYEMEYECEKSİNİZ?"



"Hollanda... Bir başbakanları var, Rutte mi yoksa Hitler mi? Yoksa Benito mu, Benito Mussolini... Yoksa Franco Rutte mi?" diye soran Kahraman, şunları kaydetti:



"Büyük ayıp. Silinemez bir lekedir. Çok yanlış bir harekettir. Çarşamba seçimi var diye kalkıp istifade edecek, yazık. Hollanda, bizim kürdan cebimiz. 41 bin kilometrekare hatta biraz daha az, yani Konya'dan küçük. Kim oluyorsunuz siz? Gelişmemizi önleyemeyeceksiniz? Şimdiye kadar niye engel koymuyordunuz, şimdi niye koyuyorsunuz? Zannediyorum, Avrupa'da yaşayan işçilerimiz milli şuur ve ruh içerisinde büyük bir iştirak ortaya koyacaklardır. Reyleri ister öyle ister böyle ama iştirakleri çok güçlü olmalı ve olacak. Ve biz milli ruhumuzu beraberliğimizi 15 Temmuz'daki, 7 Ağustos'taki gibi hep yaşayacağız."