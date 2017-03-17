'Hollanda'nın uygulaması diplomasi tarihinde utanç gecesiydi'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "O gece Hollanda'nın insanlık dışı uygulaması, diplomasi tarihinde utanç gecesiydi." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu sistem yüzünden çok acılar çektik, bu mesele AK Parti, MHP, CHP meselesi değil, milli meseledir. Bundan sonra hiçbir seçime giderken yüreğiniz ağzınızda gitmeyeceksiniz. Seçimlerden yüzde 100 tek başına iktidar çıkacak. İş dünyası olarak bu dava sizin davanız, bu mesele sizin meseleniz. Meselenize sahip çıkmanızı, taraf olmanızı istiyorum." dedi.



Denizli Sanayici Tüccar İşadamları Platformu tarafından Ekonomi Bakanlığı himayesinde düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini hatırlattı, o gece Meclis'te bütün milletvekilleriyle beraber, milletin kendilerine verdiği emaneti, canları pahasına koruyacaklarına dair yemin ettiklerini belirtti.



Zeybekci, o gece Türk milletinin darbeden de öte olan işgal girişimi karşısında destan yazdığını anlatarak, 15 Temmuz'u takip eden ilk iş günü Türk bankacılık sisteminin aksamadan çalıştığını, ekonomide çarkların döndüğünü ifade etti.



Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Eğer bunun 10’da biri başka ülkede olsa toparlayamazdı. Hele hele 15 Temmuz gibi bir hadise, Almanya, İngiltere, Fransa ya da başka bir ülkede olsa inanın ekonomileri yerle bir olurdu. Bankaları belki 6 ay, bir sene kapılarını açmazlardı. Türkiye bu dinamizmiyle başka bir ülke. Terör saldırısı olduğunda Brüksel’in bütün sokakların ağır silahlı askerler ve araçlar var. Paris daha ağır travmalar geçirdi. 15 Temmuz'dan sonra bu millet demokrasiye el koydu. Bu millet ülkesinin geleceğine doğrudan el koydu." diye konuştu.



Zeybekci, Türkiye'de AK Parti iktidarı altında milli gelir, ihracat, istihdam, büyüme, cari açık, bütçe gibi konularda başarılı bir performans gösterdiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Bu sistem yüzünden çok acılar çektik, bu mesele AK Parti, MHP, CHP meselesi değil, milli meseledir. Bundan sonra hiçbir seçime giderken yüreğiniz ağzınızda gitmeyeceksiniz. Seçimlerden yüzde 100 tek başına iktidar çıkacak. İş dünyası olarak bu dava, sizin davanız bu mesele sizin meseleniz. Meselenize sahip çıkmanızı taraf olmanızı istiyorum. Çünkü sunulan 18 maddenin hiçbir yerinde AK Parti ya da MHP yüzde 10 avantajla başlar yazmıyor. Siyasette devrim yaşanacak, siyaset mili meselelerde vatan, millet, bayrak, özgürlükler ve bağımsızlık söz konusu olduğunda bir araya gelme çabası içinde olacak. Şu anda memlekette ne olursa olsun onlar başarısız olsun üzerine kurulu bir sistem var. Çünkü kendisinin başarılı olmakla ilgili bir çözüm önerisi yok. 15 Temmuz'da bu millet nasıl darbeye karşı el koyduysa siz de ülkemizin sanayimizin çocuklarımızın geleceğine el koyun."



BU TÜRKİYE'NİN DAHA GÜÇLENMESİNİ İSTEMEYEN HOLLANDA'NIN BİZE UYGULADIĞI BİR OLAYDI



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Türkiye’nin büyümesi için sistem değişiminin gerekliliğine dikkati çekti.



Kaya, geçen hafta Almanya ve Hollanda'daki Türklerle bir araya geldiğini ancak Rotterdam kentindeki Türk konsolosluğuna 30 metre kala polisler tarafından alıkonulduklarını anımsattı.



Buna rağmen dik durduklarını dile getiren Kaya, "O gece Hollanda'nın insanlık dışı uygulaması, diplomasi tarihinde utanç gecesiydi. Daha önce görülmemiş şekilde bizi sınır dışı etmek istediler. konsolosu ve maslahatgüzarı gözaltına aldılar. Kadın bakan olarak bu muameleyi kınadığımı ifade ettim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden 3 gün sonra Avrupa’nın göbeğinde bize bunu niçin yaptılar diye düşünüyorum." diye konuştu.



Bugün Birleşmiş Milletler’den geldim, tüm dünyanın önünde insanlık dışı muameleyi anlattım. Tüm dünyadan gelen kadın baklanlarla görüştük, yaşananlara inanmadılar, birçoğu yaşanan olayı kınadığın söyledi. Bu Türkiye’nin daha güçlenmesini istemeyen Hollanda’nın bize uyguladığı bir olaydı."