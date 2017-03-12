Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto

Hollanda hükümetinin, bakanlar Çavuşoğlu ve Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesi, Beyoğlu'nda protesto edildi.

Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesini protesto etmek isteyen vatandaşlar, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanmaya başladı.



Beyoğlu'ndaki Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tavrına tepki gösteren vatandaşlar, "Hollanda şaşırma sabrımızı taşırma" şeklinde slogan attı.



Polis ekipleri tarafından önüne barikat konulan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.



Özel harekat ve Çevik Kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.