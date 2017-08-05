Hollandalı turist 100 kişilik ekiple aranıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolduğu iddia edilen Hollandalı turist Joey Hoffman'ın bulunması için arama çalışmaları 100 kişilik ekip, 2 arama kurtarma köpeği ve 2 drone ile sürdürülüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolduğu iddia edilen Hollandalı turist Joey Hoffman'ın bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Arkadaşı Hollandalı Björn Breukers ve Mersinli eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers'le Türkiye'ye gelen Hoffman'ın, 8 Temmuz'da da arsa satın almak için gezdiği Mersin'deki Narlıkuyu Mahallesi'nde kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.



Silifke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turistin birlikte kamp yaptığı Breukers çifti ile arsa alımı için aracılık ettiği belirlenen emlakçının ifadesi doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.



Narlıkuyu Mahallesi'nde yoğunlaşan arama çalışmaları, Mersin ve Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 20, emniyet ve jandarmadan 80 kişilik ekibin yanı sıra 2 arama kurtarma köpeği ve 2 drone ile sürdürülüyor.