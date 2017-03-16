Hollanda'nın faşizmi mezar taşında

Hollanda'nın Beverwijk kentinde, gözaltında işkence edilerek öldürüldüğü belirtilen Erzincanlı İhsan Gürz'ün ailesinin 6 yıl önce mezar taşına yazdırdığı cümleler dikkati çekiyor.

Erzincan'ın Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Beverwijk kentinde, 2011 yılında polislerce gözaltına alınan İhsan Gürz'ün, İjmuiden Velsen Kennemland Karakolunda görevli polislerce darp edilerek öldürülmesinin ardından ailesi tarafından memleketine getirilip beldelerinde toprağa verildiğini kaydetti.



İhsan Gürz'ün babası Cengiz Gürz'ün, oğlunun mezar taşına ölüm sebebi olarak "işkence" yazdırdığını ifade eden Şengül, ailenin 6 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyledi.



Şengül, Hollanda'da yaşayan Gürz ailesi ile görüştüğünü belirterek, "Aile, Hollanda hükümetince olayın kapatılmak istendiğini söyledi. Ancak gencin ailesi, 6 yıldır İhsan Gürz'ün ölümüne ilişkin hukuki süreci sürdürüyor." ifadesini kullandı.



Ölen gencin ailesinin, geçen yıl Erzincan'a gelip mezarı ziyaret ettiğini dile getiren Şengül, "Kendileriyle geçen yıl yaptığımız görüşmede de bu olayın Hollanda hükümetince kapatılmak istendiğini ancak Türkiye’deki yasal sürecin takipçileri olduklarını söylemişlerdi. Bakanlarımızın Hollanda’ya gidip bu referandum süreci çalışmalarıyla ilgili yapılan tüm baskıları bizler de şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra da bir daha böyle olayların olmaması için Hollanda’daki Türk vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.



"DOĞAL OLMAYAN ÖLÜM, YARGISIZ İNFAZ..."



İhsan Gürz'ün mezar taşındaki ''Ölüm sebebi'' başlıklı yazıda ''Doğal olmayan ölüm, yargısız infaz. Hollanda'nın faşist ve ırkçı polislerinin nedensiz tutuklayıp aşırı şiddet ve işkencesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Hollanda devleti tarafından kalbi ve organları yok edilip delil karartmaya gidilmiştir. Bu davamızda topyekun sahip çıkan Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanına, Başbakanına ve yardımcılarına ve de sessizlerin sesi olan Türkiye Cumhuriyeti basın ve yayın organlarına şükranlarımızı sunmayı borç biliriz.'' ifadeleri dikkati çekiyor.



OLAY



Hollanda'nın Beverwijk kentinde, 2 Temmuz 2011'de evlerinin yakınlarındaki bir kafeteryaya giderken polislerce gözaltına alınan İhsan Gürz'ün, İjmuiden Velsen Kennemland Karakolunda görevli polislerce dövülerek öldürüldüğü ileri sürülmüş, gencin cenazesi Türkiye'ye getirilerek 7 Temmuz 2011'de memleketi Erzincan'ın Mollaköy beldesinde toprağa verilmişti.



Baba Cengiz Gürz'ün defin işlemi sonrası dilekçeyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı üzerine Gürz'ün cesedi mezardan çıkartılıp Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığına götürülerek otopsi yapılmıştı.



Otopsi sonrası hazırlanan raporda, İhsan Gürz'ün vücudunun bazı bölümlerinin kağıt peçeteyle doldurulmuş olduğunun görüldüğü belirtilerek, "Organlardan parçalar ve kalbin tamamı alınmış olduğundan ve beyin - beyinciğin de sıvılaşmış olması nedeniyle ağırlıkları ölçülemediği gibi yeterli ve sağlıklı bir makroskopik değerlendirme de yapılamadı." ifadelerine yer verilmişti.