Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto
Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, protesto gösterisinde bulunuyor.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, protesto gösterisinde bulunuyor.
Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tutumunun ardından vatandaşlar, Turan Güneş Bulvarı'ndaki Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanmaya başladı.
Ellerindeki Türk bayrakları ve "evet" yazılı dövizlerle büyükelçilik önüne gelen vatandaşlar, Hollanda'nın tutumunu protesto etti. Vatandaşların protestoları sürüyor.
Öte yandan polis ekipleri, büyükelçiliğin bulunduğu Hollanda Caddesi'ni çift taraflı araç trafiğine kapattı.