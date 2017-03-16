Hollanda'dan ithalatı bitirecek icat

İzmir'de üniversiteli 3 genç, Hollanda'dan 470 bin liraya ithal edilen fide aşılama makinesini, yerli imkanlarla 30 bin liraya üretti ve üreticilere satışına başladı.

Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi ve İletişim Fakültesi mezunu 3 genç, Hollanda'dan ithal edilen fide aşılama makinesine yerli tasarımla alternatif üretti.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknogirişim Sermayesi Desteği" kapsamında fide aşılama makinesiyle 4 bin proje arasından destek alan gençler, Hollanda'dan 470 bin liraya ithal edilen makineyi 30 bin liraya üreterek, satışına başladı.



İthal edilen makinenin 15'te biri maliyetle yapılan yerli fide aşılama makinesi, hem daha küçük hem de üretimi yabancı makineye karşı 2 kat fazla.



Genç mucitlerden Bahadır Rüstem Toğaç (25), yaptığı açıklamada, Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi'ne girişimcilik kursları aldıklarını, okuldan arkadaşı Yılmaz Şahin ile birlikte 'ne yapabiliriz' diye düşündüklerini anlattı.



Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden arkadaşları Hüseyin Emin Kurnaz'ın projeye dahil olduğunu ve yerli imkanlarla ne üretebilecekleri konusunda kafa yorduklarını ifade eden Toğaç, Hollanda'dan ithal edilen fide aşılama makinesi üzerinde karar kıldıklarını dile getirdi.



470 BİN LİRALIK MAKİNE 30 BİN LİRAYA ÜRETİLDİ



"Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının "Teknogirişim Sermayesi Desteği" programına başvurduklarını ve yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonrasında ithal makineden daha küçük ve verimli olan fide aşılama makinesini ürettiklerini belirten Toğaç, şöyle konuştu:



"Fide aşılamada Hollanda makinesini değil, yerli makineyi kullanacağız. Bu makine tamamen yerli. Birçok avantajları da var. İthal makine 470 bin lira civarındayken bizim ürettiğimiz makine 30 bin lira. İthal makinenin başında iki kişi çalışıyor ve günde ortalama 4 bin aşılama yapıyor. Yedek parça sıkıntısı yaşanıyor. Bizim makinemizde ise bir kişi çalışıyor. Günde ortalama 8 bin aşılama potansiyeli var ve yerli olduğu için yedek parça olarak sıkıntı çekilmiyor. Bu makine sayesinde çiftçilerimiz yurt dışına olan bağımlılıktan kurtulacak."



İHRAÇ ETMEK İSTİYORLAR



Kendisi gibi genç mucitlere örnek olmak istediğini kaydeden Toğaç, "Türk gençlerinin isteyip de başaramayacağı bir şey yok. Yeter ki inansınlar, yeter ki onlara imkan verilsin. Bu alanda devletimizin son zamanlarda yapmış olduğu destekler de bunu tetikler hale geldi." şeklinde konuştu.

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Toğaç, yerli cihazı yurt dışına satmak istediklerini de sözlerine ekledi.



Genç mucitlerden Hüseyin Emin Kurnaz ise yerli fide aşılama makinesinin piyasada bir ihtiyaç olduğunu, Hollanda'dan gelen makinelerde sıkıntı yaşandığı için tercih edildiğini ifade etti.



Fide üretimi yapan firmaların da cihaza büyük ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kurnaz, "Pazara yeni açıldık ancak firmalardan yoğun ilgi var. Bazen görüşmelere yetişemiyoruz. Makinemizi tanıtıyoruz, Şu ana kadar geri dönüşler çok iyi. Firmalar, yerli ve maliyeti düşük olduğu için bizim makinemizi tercih ediyor." diye konuştu.