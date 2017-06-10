2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. hafta maçları başladı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftası, 3 grupta oynanan 9 maçla başladı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftası, 3 grupta oynanan 9 maçla başladı.



Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 karşılaşma oynandı.



A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Dick Advocaat yönetimindeki Hollanda, konuk ettiği Lüksemburg'u 5-0 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 21. dakikada Arjen Robben, 34. dakikada Galatasaraylı Wesley Sneijder, 62. dakikada Georginio Wijnaldum, 70. dakikada Quincy Promes ve 84. dakikada penaltıdan Vincent Janssen kaydetti.



Geride kalan sezonda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, 73. dakikada Robben'in yerine oyuna dahil edildi.



Lüksemburg karşısında 131. milli maçına çıkan Sneijder, eski kaleci Edwin van der Sar'ı geçerek Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi oldu.



B Grubu'nda Portekiz, konuk olduğu Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Son Avrupa Şampiyonu'na galibiyeti getiren golleri 41 ve 63. dakikalarda yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve 67. dakikada Andre Silva attı.



Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, 57. dakikada Gelson Martins'in yerine oyuna girdi.



Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



Hollanda-Lüksemburg: 5-0



İsveç-Fransa: 2-1



Belarus-Bulgaristan: 2-1



B Grubu:



Letonya-Portekiz: 0-3



Faroe Adaları-İsviçre: 0-2



Andorra-Macaristan: 1-0



H Grubu:



Estonya-Belçika: 0-2



Bosna Hersek-Yunanistan: 0-0



Cebelitarık-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-2