Hollanda'da Denk Partisinden bir başarı daha

Hollanda'da Denk Partisi, Lahey ve Rotterdam'da PvdA'dan, başkent Amsterdam'da da PVV'den daha çok oy aldı.

Hollanda'da, ırkçı söylemler, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve Türk bakanlara yönelik skandal tavrın gölgesinde yapılan seçimde, ilk kez seçimlere katılan Türk asıllı Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu Denk (Düşün) Partisi, 3 büyükşehirde farklı bir başarıya daha imza attı.





Denk Partisi, Lahey ve Rotterdam'da Kuzu ve Öztürk'ün ihraç edildiği İşçi Partisinden (PvdA) ve başkent Amsterdam'da da aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisinden (PVV) daha fazla oy alarak büyük başarı elde etti.



Lahey'de yüzde 8,1 ve Rotterdam'da yüzde 7,1 oy oranını yakalayan Denk Partisi, Lahey'de yüzde 6,4 ve Rotterdam'da yüzde 6,5 oy oranında kalan PvdA'dan daha fazla oy almayı başardı.



Denk Partisi, Amsterdam'da yüzde 7,5 oy oranını elde ederken, yüzde 7,1 oy alan aşırı sağcı PVV'den daha fazla oy çıkardı.



Seçmen, sadece büyükşehirlerde değil bazı diğer şehirlerde de özellikle son yıllarda farklı etnik kökenlerden oluşan azınlıkların güvenini kaybeden PvdA partisi yerine tercihini Denk'ten yana kullandı.



Hollanda genelinde 205 bin oy alarak ikisi Türk, biri Fas asıllı 3 milletvekili çıkararak tarih yazan Denk Partisinin en çok oy aldığı şehir yüzde 8,1 ile Schiedam şehri oldu.



Denk Partisi, bir önceki seçimlerde PvdA'dan seçilen milletvekilleri Kuzu ve Öztürk'ün partinin entegrasyon politikasını onaylamadıkları gerekçesiyle ihraç edilmelerinin ardından kurulmuştu.



Son yıllarda Hollanda'da Müslüman ve Türk karşıtlığının giderek artması üzerine sesi duyulmayan insanların taleplerini dile getirebilmek için siyasi arenaya giren Denk'in katıldığı ilk seçimde milletvekili çıkarması önemli görülüyor.



Hollanda genel seçimlerinin sonuçlarına göre, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 33 milletvekili, PVV 20 milletvekili, Hristiyan Demokrat Parti (CDA) 19 milletvekili, Demokratlar 66 (D66) 19 milletvekili, Sosyalist Parti (SP) 14 milletvekili, Yeşil Sol (GL) 14 milletvekili ve PvdA ise 9 milletvekili çıkardı.



Ülkede hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamazken, en az 4 partili bir koalisyon kurulması bekleniyor. 21 Mart'ta açıklanacak resmi sonuçların ardından koalisyon görüşmelerinin başlayacağı belirtiliyor.



Mark Rutte liderliğindeki liberal VVD'nin Hristiyan Demokrat CDA ve AB yanlısı D66 ile hükümet kurmak isteyeceğine kesin gözüyle bakılıyor ancak gerekli 76 sandalyeye ulaşabilmek için dördüncü bir partiye ihtiyaç duyuluyor. Bu durumda, GL, PvdA ve CU ile hükümet kurulması gündeme gelebilir. Hiçbir partinin ırkçı Wilders'in partisi PVV ile hükümet kurmak istemediği ifade ediliyor.