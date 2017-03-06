Hollanda'da aşırı sağcı Wilders Türkiye'yi protesto edecek

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Wilders, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılacağı halk oylaması etkinliğini protesto etmek için başvuruda bulundu.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'da halk oylaması etkinliğine katılmasını protesto etmek için başvuruda bulunduğunu bildirdi.



Wilders, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi Hollanda'da düzenlenecek etkinliğe katılmasını protesto etmek üzere Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemek için başvuruda bulunduğunu belirtti.



Ayrıca Wilders, "Türk bakanların Hollanda'da kampanya yapmasına hayır" paylaşımında bulundu.



Hollanda devlet televizyonu NOS da Wilders ve taraftarlarının, çarşamba günü sabah saatlerinde protesto yapacağını duyurdu.



Wilders, dün yaptığı açıklamada, Türk bakanların 16 Nisan'da yapılacak referanduma kadar geçici süreyle "istenmeyen adam" ilan edilmesini istemişti.



Başbakan Mark Rutte de "Türk yetkililerden aldığımız bilgiye göre Hollanda'da referandum etkinliği organize edileceğini öğrendik. Ancak biz buna sıcak bakmıyoruz. Başka ülkelerin siyasilerinin gelip bizim ülkemizde siyaset yapmasına izin veremeyiz." açıklamasında bulunmuştu.



Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde Wilders'in lideri olduğu PVV'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkma ihtimalinin, hükümeti de aşırı sağ söylemlere yönelttiği belirtiliyor.