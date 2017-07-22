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22 Temmuz 2017 20:35 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2017 20:46

Hollanda'da 'Halep'i Yaşa' minyatür sergisi açıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Power of Art House tarafından Suriye'deki iç savaş nedeniyle harabeye dönen Halep şehrinin savaş sonrası görüntüsünü yansıtan ve açık havada kurulan minyatür sergi büyük beğeni topladı.

Hollanda'da 'Halep'i Yaşa' minyatür sergisi açıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Power of Art House tarafından Suriye'deki iç savaş nedeniyle harabeye dönen Halep şehrinin savaş sonrası görüntüsünü yansıtan ve açık havada kurulan minyatür sergi büyük beğeni topladı. 

Museum Meydanı'nda "Halep'i Yaşa" temasıyla kurulan minyatür sergiyle, Halep'te yaşananlar interaktif şekilde anlatılarak, ziyaretçilere farklı ve gerçekçi bir deneyim sunuluyor.

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Sergide, aralarında doktor, öğretmen, muhabir ve profesörlerin de bulunduğu savaş mağdurlarının tanıklıklarına da yer veriliyor.

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Minyatürler, daha gerçekçi olması için Halep'te savaşın tanığı olmuş kişilerin anlattıklarına göre dizayn edildi.

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Proje, talep edilmesi halinde farklı kentlerde veya farklı ülkelerde de gösterime sunulacak.

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Etiketler: minyatür sergisihalep'i yaşasuriyehollandaiç savaş


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