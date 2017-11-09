Hollanda'da Denk partisinden ırkçı saldırıya soru önergesi

Hollanda'da, Türklerin kurduğu Denk Partisi, ırkçı saldırıya maruz kaldığı öne sürülen Faslı başörtülü kadının durumuna ilişkin yazılı soru önergesi sundu.

Hollanda'da Türklerin kurduğu Denk Partisi, ırkçı saldırıya maruz kaldığı öne sürülen Faslı başörtülü kadın ve çocuklarının durumuna ilişkin Adalet ve Güvenlik Bakanlığına yazılı soru önergesi sundu.



Denk Partisinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce bildirildiği gibi 43 yaşındaki Müslüman bir kadının Alkmaar kentinde uğradığı ırkçı saldırı iddiasına ilişkin Adalet ve Güvenlik Bakanlığına soru önergesi sunulduğu belirtildi.



"ÜLKEDE MÜSLÜMANLARA KARŞI NEFRET OLAYLARI GİDEREK ARTIYOR"



Denk partisi Milletvekili Farid Azarkan, yaptığı açıklamada, Hollanda'da yaşayan herkesin güvenli bir şekilde sokağa çıkabilmesi ve Hollanda Parlamentosunun ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadelesini daha güçlü yapması gerektiğini söyledi.



Azarkan, "Ülkede maalesef Müslümanlara karşı nefret olayları giderek artıyor. Bu durum toplum içerisinde Müslümanlara karşı düşmanca tavırların giderek arttığını gösteriyor. Mağdur olanlar ve toplum için zarar verici bir durum." ifadesini kullandı.



Geçen hafta sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlarda, kimliği belirsiz kişilerce üzerine insan pisliği atıldığı ve "Kahrolası Müslüman" denilerek hakarete uğradığı belirtilen Fas asıllı başörtülü kadın ve çocuklarının ırkçı saldırıya uğradığı belirtilmişti.