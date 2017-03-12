"Hollanda, soğanın virüs yemiş hali olan laleyi soldurmuş"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hollanda, soğanın virüs yemiş hali olan laleyi soldurmuş, insanlığın yüz karası bir tutum takınarak hasım ülke haline gelmiştir." dedi.

Devlet Bahçeli, "Avrupa'da düşünce ve ifade özgürlüğüne, insani ve vicdani taleplere, izleri uzun seneler çıkmayacak kara bir leke sürülmüştür. Hollanda, soğanın virüs yemiş hali olan laleyi soldurmuş, insanlığın yüz karası bir tutum takınarak hasım ülke haline gelmiştir." dedi.



"BEKLENTİMİZ GEREKLİ CEVABIN HER DÜZEYDE VERİLMESİDİR"



"Beklentimiz, Hollanda'nın gayri hukuki ve gayri ahlaki müdahalelerinin yanına bırakılmaması, bu ülkeye gerekli cevabın her düzeyde verilmesidir." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel hak ve çıkarlarını korkusuzca savunmak bizlerin, tüm vatan evlatlarının en temel haysiyet görevidir. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye yıkılmaz, aşılmaz, geçilmez bir kaledir. Türk milleti zulme karşı dayanışma içindedir."

"AZİZ MİLLETİMİZ 16 NİSAN'DA BÜTÜN ÇÜRÜMÜŞ ODAKLARA DERSİNİ VERECEK"



Milliyetçi Hareket Partisi olarak Hollanda'yı lanetlediklerini belirten Bahçeli, "Bilinmelidir ki aziz milletimiz 16 Nisan'da Avrupa'ya, terör örgütlerine, Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan bütün çürümüş odaklara dersini verecek, sandıkta 'evet' diyecektir." ifadesini kullandı.



