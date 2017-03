'Hollanda savunduğu demokratik değerlere bir an önce geri dönmeli'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, "Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda'dan savunduklarını söyledikleri demokratik değerlere bir an önce geri dönmelerini istiyoruz. İfade özgürlüğü, hareket, toplanma özgürlüğü şu an bunların hepsini askıya almış durumdalar." dedi.



Bakan Kaya, bazı televizyonların canlı yayınlarına telefonla bağlanarak Hollanda Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine yönelik açıklamalarda bulundu.



Açıklamasında konsolosluk topraklarının Türkiye toprakları sayıldığına işaret eden Kaya, "Biz başkonsolosumuzun, büyükelçimizin aracıyla geçmek üzereydik. Ona da engel olundu." diye konuştu.



Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşayan Türklere bir çağrıda bulunan Kaya, "İnşallah, ülkemizin, milletimizin değil sadece tüm mazlum coğrafyaların umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi daha da güçlendirmek için verdiğimiz çabayı 16 Nisan referandumunda güçlü bir 'evet'le hem Avrupalı hem de Türkiye'deki vatandaşlarımız Avrupa'ya en güzel dersi verecekler." ifadelerini kullandı.



