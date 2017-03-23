Hollanda polisinin köpekli saldırısına uğrayan Kurt Türkiye'de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda'nın Rotterdam kentinde polis köpeğinin ısırdığı Türk vatandaşı Hüseyin Kurt'un daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için İstanbul'a getirildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın Rotterdam kentinde polis köpeğinin ısırdığı Türk vatandaşı Hüseyin Kurt'un daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için İstanbul'a getirildiğini belirtti.



Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rotterdam'da polis köpeğinin vahşice saldırdığı Türk vatandaşı Kurt'un daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için İstanbul'a getirildiğini ifade etti.



Sağlık Bakanlığının, Kurt'un tedavisini başlattığını kaydeden Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza sahip çıkmayı her zaman, her koşulda sürdüreceğiz." dedi.



Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan Kurt, Hollanda polisi tarafından coplanmış, polis köpeği bacağını ısırmıştı.