Hollanda polisinden Bakan Kaya'ya tehdit: Sizi içeri atabiliriz (VİDEO)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmedi. Bakan Kaya ile Hollanda polisinin arasındaki diyalog ise büyük tepki topladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin vermeyen polisin kendisine ülkeyi terk etmesine yönelik sergilediği tavır üzerine, "Ben konsolosluk binamıza gireceğim. Bana izin verecekseniz ve ben o binaya gideceğim. Siz izin verene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum." dedi.



Bakan Kaya'nın Hollanda polisiyle yaşadığı tartışma kameralara yansıdı.





HOLLANDA POLİSİNDEN BAKAN KAYA'YA TEHDİT



Görüntüde, aralarında Türkçe bilen bir kişinin de bulunduğu Hollandalı polisler Bakan Kaya'ya, "Bakanlıklardan emir geldi. Sizin Hollanda'yı terketmeniz lazım. Sizin için özel tim geldi, size eşlik edeceğiz. Kendi aracınızla bizi takip ederek Almanya'ya dönmeniz gerekiyor." şeklinde konuşuyor.



Polisin bu sözlerine tepki gösteren Bakan Kaya ise "Ben konsolosluk binamıza gireceğim. Bana izin verecekseniz ve ben o binaya gideceğim. Siz izin verene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum." yanıtını verdi.



Kaya'nın bu sözleri üzerine Hollandalı polisin, "Gitmediğiniz takdirde başka uygulamalar yapılabilir. Mesela sizi içeri atabilirler." ifadelerini kullanması dikkati çekti.



"İstediğiniz uygulamayı yapın." diyerek polise sert tepki gösteren Kaya, şunları kaydetti:



"Birazdan buradan tüm dünyaya sesleneceğim. Yaptığınız bu antidemokratik uygulamayla Hollanda olarak ifade, hareket özgürlüğümü, her türlü demokratik hakkımı şu an ihlal ediyorsunuz. Burası benim ülkemin konsolosluğu ve siz benim oraya girmeme izin vermek zorundasınız."



Öte yandan, Bakan Kaya ile Almanya'dan Hollanda'ya geçen AA ve TRT ekiplerinin bulunduğu aracın ilerlemesine müsaade edilmemiş, yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istenmişti.



"KALABALIĞIN KONSOLOSLUĞA GİRMESİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın geleceği Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Bakan Kaya'nın, Rotterdam Başkonsolosluğuna geleceği haberi üzerine ülkede yaşayan Türkler konsolosluk binası önünde toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalığın artmaması için polis yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.



Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebu Talib ise yaptığı açıklamada, "Eğer Türk Bakan diplomatik araçla geçerse durdurmayız ve konsolosluğa girişine izin veririz." dedi.



Hollanda polisinin, Bakan Kaya konsolosluğa girse bile kalabalığın içeriye girmesine müsaade etmeyeceği belirtiliyor.



Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edilmesinin ardından Almanya'dan kara yoluyla Hollanda'ya geçeceğini açıklamıştı.