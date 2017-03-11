Hollanda polisi toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının tutulduğu yerde toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı.

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının tutulduğu yerde toplanan Türk göstericileri güç kullanarak dağıttı.



Hollanda polisi, Türkiye'nin Rottterdam Başkonsolosluğu yakınındaki göstericilere copla müdahalede bulundu. Atlı polislerin de kullanıldığı müdahale sırasında bazı Türk vatandaşların yere düştüğü görüldü.



Bakan Kaya'nın aracının yakınından uzaklaştırılan göstericiler, cadde başında sloganlar atarak tepkilerini sürdürüyor.