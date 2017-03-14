Başbakan Yıldırım Hollanda kriziyle ilgili önemli açıklamalar yaptı

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Rotterdam'daki faşist uygulamaların yaşandığı geceye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Rotterdam'daki faşist uygulamaların yaşandığı gece Hollanda Başbakanı'yla yaptığı görüşmede "Orada yaşananlarla ilgili biz ses tonumuzu yükselttik. Ardından ise kendisi bize oturalım yemek yiyeyim dedi" açıklamasında bulundu. Yıldırım, Hollanda'nın, konsolos gözaltına alındığı için özür dilediği bilgisini de paylaştı.



ALMANYA-HOLLANDA-TÜRKİYE KRİZİ



"Tabi Avrupa ülkeleri ile bugünlerde ilişkilerimizde sıkıntı var. Özellikle de halk oyalamsı kamoanya sürecinde bu belirgin hale geldi. Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde seçimler var. Onların da bu sürece olumsuz katkısı oluyor. Avrupa'da son yıllarda İslam korkusu, ırkçı söylemler ve milliyetçilik akımlar zemin kazanıyor. Bu da merkez siyaseti tehdit ediyor."



"Burada Türkiye bulunmaz bir malzeme. Bizim 5 milyonun üzerinde soydaşımız var. Bizim duruşmuz çok net. Diyoruz siz gelecek vizyonunuz gözden geçirin. İngilitere'nin ayrılma kararı AB'nın artık bir bürokrasi devleti olduğunu büyümenin geçerkleşmediğini refah endişesini arttığını bundan dolayı içe kapanma var. Avrupa'nın vicdanı olan bir kitle var. bunalrın sesi çıkmıyor. Marjinal siyasetin içinde olan partiler var. Onlar bizi hedef alıyor. Avrupa ülkelerini bize bağlayan en önemli varlık bizim soydaşlarımızdır. İlişkileri germenin bize faydası olmaz Avrupa'ya zararı olur."



"Dışişleri Bakanımızın uçağını indirilmemesi yapılan en büyük ayıptır. Aile Bakanımıza yapılan iş kontrolden çıkarmıştır. Fiili durumun karşılığı verilecektir. Bu konuda özür ve bu işe sebep olanlara hesap sorulması, vatandaşlarımıza yapılan şiddet mağdurlarına haklarının iade edilmesi. Büyükelçilerin gelmesini istemiyoruz dedik. Uçuş iznini iptali en büyük yanlıştır. Bunlar alınabilecek hemen tedbirlerdir. Bundan sonrası izlenecek zamanı gelince yapılacaktır. Tamamen ilişkileri kesmek değildir."



"İŞİN SONUNDA OTURALIM YEMEK YİYELİM DEDİLER"



"Biz açıklama yapmadan görüşmeyi talep ettik. Görüştük. Görüşme tamamen işi yanlış olduğu ve düzeltilmesi gerektiği ile ilgiliydi. Biz bu noktaya glemsini istemiyoruz. İşin sonunda da bir oturalım yemek yiyelim dediler. Biz de herhangi bir karşılık vermedik. Konuşma tonumuzdan öyle bir teklifte bulundular. Oradan yaşanan olayın sıkıntısı ile sesimizi yükselttik. Büyükelçimiz burada gitmeyecek."



"KONSOLOS GÖZALTINA ALINDIĞI İÇİN ÖZÜR DİLENDİ"



"Bunun yanlışlıkla olduğunu söyledikler. AİHM'e gitmek için iç hukuk yollarını tüketmek gerek. Bana verilen bilgiye göre oradaki mağdurlar hak arayacak sonra AİHM'e gidecek. Dolayısılya başka yollarda çalışacak. Vİyana Sözleşmesi, seyahat serbestisi, kendi konsolosluğumuzun kendi toprağımız olması bütün bunlar hukuki açıdan incelenecek ve takip yapılacak.. Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi"



"Oradaki sivillerin bu işte aşırı sağ söylemlerin etkisinde kalınarak böyle kararlar alınıyor bunlar barışa katkısı olmaz. İç huzursulukklarıa artırır ciddi bir bedeli olur. Bu karara içerde olabilecek sonuçların enereye varacağını görmeeyebilirler."



"Ben burada bir gerçeği ifade ediyorum. Türkiye'nin üstlendiği rolü dikkate alınca Avrupa'nın hangi tehditlerle karşı karşıya olduklarını düşünmelerini istiyoruz."



ALMANYA İLE İLİŞKİLER



"Bunları onlar düşünecek top onlarda bu konuda bizden isteyecekleri bir şey yok. Biz açık ve net bir tavır izliyoruz. Avrupa değerleri diye ağızlarından düşürmedikleri bu kavramın boşaltıldığını görüyoruz. Avrupa değerleri demokrasi, ifade özgrülüğü hani bunlar. Türkiye ile ilişkileri yenidne gözden geçirecekler."



"BU TELKİNLER TERS TEPER"



"Venedik Komisyonunu kararı tamamen siyasi. Herkes haddini bilgsin. Avrupa 'Hayır'cılarla aynı şarkıyı söylüyor. Türkiye'nin seçimi size mi kaldı? FETÖ, PKK'nın ileitşim ağları çok sıkı çalışıyor bu ülkelerin kamuoyunu etkiliyorlar. Türkiye ile ilgili olumlu bir haber yok. Ama işlerine gelmiyor. İsvçre'de Blick diye gazete Türkiey ile ilgili manşet atmış Erdoğan'ın diktatörlüğüne hayır diye. Bizim milletimiz basiretli neye karar vereceğini bilir. Bu telkinler ters teper"



EVET TARAFININ BU KRİZİ KULLANDIĞI İDDİASI



"Bizim böyle bir senaryoya ihtiyacımız yok. 16 Nisan'da ülkemizin en güzel kararı vereceğine eminiz. Olumlu olumsuz tarafları değerlendirilecek. Ancak bu durum yutkunup sineye çekilecek bir olay değildir. Bizim vatandaşımız şunu mu düşünsün, Batılılar istemiyor biz bu işten vazgeçelim. Bunu onuruna, kimliğine hakaret sayar. Türkiye'nin en önemli cevheri özgürlüğüne düşkün olması. Tükiye en kötü şartlarda bile etkin bir ülkedir. Zaten böyle olduğu için gürültü fazla oluyor. Burada tabi bir takım sorunları beraberinde getiriyor."



KILIÇDAROĞLU'NA YANIT



"Gelecek ülkemizin geleceği, gençlerimizin geleceği Binali Yıldırım'ın geleceğinden önemli. İnsanlar fani. Kılıçdaroğlu beni düşüneceğine milleti düşünsün, çalışsın. Benim tavsiyem ona 'Evet' demesidir. Çünkü bu Kılıçdaroğlu bizim bu anayasa değişkliği ile ilgili anlatamadığımız şeyleri iyi anlattı. Aslında o her şeyi özetledi. Onun yardımcısı çıktı dedik biz anayasa tersinden okuyoruz."



TEK ADAM İDDİALARI



"İki tane mi cumhurbaşkanı seçeceğiz, tek adam seçeceğiz. Kılıçdaroğlu HDP ile çok haşır neşir olunca eş başkanlığa taktı kafayı. Mutlaka tek adam olacak ama arkasında millet olacak. Sandık geldi geldi, sandık gitti gitti. Onun kafasındaki diktatör ama diktatör seçimler gelmez. Padişahlık bitti. Bütün süreçlerde seçim var. 1950'den sonra Türkiye'de terleyerek yarışarak herkes iş başına geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sistem yürürlüğe girdikten sonra cumhurbaşkanlığı için bir fırsat doğdu. Biraz daha gayret etse buna Evet diyebilir. Neticede ona da bir fırsat doğuyor. Kılıçdaroğlu durmadan kafa karışıklığı değişti. Çatıyor, sonra yumuşuyor. Kim akıl veriyorsa ona. Bir takım taktiklerle telkinlerle kampanya yaparsanız vatandaş sizin evvelki dönemlerinize bakar. Kılıçdaroğlu yeni yeni yöntemler meraklısı ise bir sosyal medyada bir kanal açsın orada videolar çekip yayınlasın bu da etkili olabilir. Tavsiye ediyorum. Gerçi genç kuşakların işi ama öğrenmenin yaşı yok. Vatandaş tercihi nasıl yapacak onu kararını ben veremem. 14-15 yıllık geçimişimiz bir katkısı olacağı gibi gelecek vizyonumuzun bu sistem değişikliğini ülkemize milletimize sağlayacağı faydaları da dikkate alacağı bellidir. Geçmiş geleceğin ispatıdır."



NE ZAMAN SİSTEME GEÇİLECEK?



"Kararsızların izin karşımızda olduğunu belirtmek doğru değil. Ancak gün yaklaştıkça kararsızlık karara dönüşür. Günden güne değişiyor. Dolayısıyla kararsızların yönde karar vereciği yönünde endişemiz yok. Görevimizi anlatmaktır. Başından beri Ulaştırma Bakanlığı olarak görev yaptık. Biz bir ekibiz bir kişinin başarısı değil. Biz o ekibin başındaydık bizim başımzıda Cumhrubaşkanımz vardı. Onun iradesi vardır. Bizde bir ayrım yoktur. Takımız. Başarı da başarısızlıkta müşterektir."



"18 madde değişiyor. 18 maddenin bir maddesinde Cumhurbaşkanınızı partisi ile ilişkisi kaldırılır hükmü hemen yürürlüğe giriyor. Bu hemen kabul edildikten sonra yürürlüğe giriyor. Bu zaten partisi ile ilişkilendirmek ayrı bir şey. Şuanda nasıl tenkit ediliyor. Hala partinizle ilişkiniz var. 1 ay içerisinde HSYK yürürlüğe girecek. Orada 22 üyeden 13'e düşüyor. "



"Bugün yaşanan sorunlar gideriliyor. Bu vasayetçi bir anlayıştır bu değişecek. Tek vesayet makamı var. Millet. Millet yetkiyi vereck. 2 sefer ama 3. yok yeter. Bitti. Nerede diktatörlük. Milletin seçtiğine kim diktatör diyebilir? Cumhurbaşkanı halk oylaması yapılınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sistemle seçilmiş olmuyor 1982 anayasası ile değil. Bu sistem yapılacak ilk genel seçim. 3 Kasım. Milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanlığı sçeimi birleştiriliyor. 16 Nisan'da kabul edilirse bu sistem devreye girecek. Mümkün değil hemen 17'sinde geçmek."



EYALETLERE BÖLÜNECEK İDDİASI



"Bu yersiz bir korku. Türkiye'nin üniter devlet yapısını değiştirecek hiçbir şey yok. Kasıtlı olarak ortay atılan bir iddiadır. anayasanın ilk 4 maddeyi okumadıkları belli. Bu maddeler hiçbir şekilde el sürülmedi. Üniter develt yapısı aynen korunuyor. Bu bir sistem değişikliğidir. Eyalet sistemi apayrı bir şey. Bambaşka bir iştir. Türkiye'de tartışmaya açmak bile akla ziyan bir iştir. MHP ile biz bunu hazırladık. Diyelim bizim hakkımzıda düşünülüyorsda bile MHP'nin varlık sebebi Türkiye'nin üniter yapısının korunması. Bunların gerçeklerle alakası yok. Rejim değişiyor dediler tutmadı. Eyalet sistemi dediler tutmadı."



"Ciddi anlamda anayasa değişikliğine bu bölgeden destek geldi. Terör örgütünün çukur siyaseti bölgenin gelişmesinin geciktirilemsini ne anlama geldiğini orada insanlar çoktan anladı. Biz orada o kadar önemli projeler yapıyoruz ki.."