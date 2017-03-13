Hollanda ile ilişkilerin tamamını askıya alın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İktidar tamam, muhalefet destek veriyor, sonuna kadar destekliyoruz, niye o zaman gereğini yapmıyorsun? Hollanda ile ilişkilerin tamamını alın askıya. Almıyorlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakanımız gidiyor Hollanda'ya, içeri almıyorlar. Uçağı geri çeviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. Efendim 'En ağır şekilde bedelini ödeyecekler.' Nasıl ödeyecekler? 'Bekleyin, 16 Nisan’dan sonra.' Niye 16 Nisan'dan sonra? İktidar tamam, muhalefet destek veriyor, sonuna kadar destekliyoruz, niye o zaman gereğini yapmıyorsun? Hollanda ile ilişkilerin tamamını alın askıya. Almıyorlar." dedi.



Kılıçdaroğlu, Sincan'da muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinin koalisyonları bitirmek için getirilmek istenen bir düzenleme olmadığını bildirdi.



Hollanda ve Almanya'da bakanların engellemelerine yönelik değerlendirmelerde bulunması istenen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Lafla peynir gemisi yürümez. Bir şeyi yapacaksanız oturup yapacaksınız. Rahmetli Ecevit Kıbrıs'a çıkarken önceden açıkladı mı 'Ben Kıbrıs'a çıkacağım" diye. Hayır, ne zaman açıkladı? Bizim askerler Kıbrıs'a ayak bastığı gün dedi ki 'Biz Kıbrıs'tayız.' Bitti. Doğru mudur? Doğrudur. Bakanımız gidiyor Hollanda'ya, içeri almıyorlar. Uçağı geri çeviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. Efendim 'En ağır şekilde bedelini ödeyecekler.' Nasıl ödeyecekler? 'Bekleyin, 16 Nisan’dan sonra.' Niye 16 Nisan'dan sonra? İktidar tamam, muhalefet destek veriyor, sonuna kadar destekliyoruz, niye o zaman gereğini yapmıyorsun? Hollanda ile ilişkilerin tamamını alın askıya. Almıyorlar."



"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"



Almanya'da da bakanın propaganda yapmasına izin verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ne yapacaksınız? 'Almanya gününü görecek.' Nasıl görecek? İncirlik Üssü'nde Alman askeri var mı? Var. Çıkarıyor musun? Çıkarmıyorsun. Konuşuyorsun. Bu millet konuşmaktan bıktı, ne yapacaksan çık adam gibi yap, bu kadar açık. Biz de sana her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.



Yapılacakların 16 Nisan'dan sonra yapılacağının söylendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ben size söyleyeyim, 16 Nisan'dan sonra diyecekler ki 'Bunu yine FETÖ karıştırdı, böyle bir şey olmaz, kusura bakmayın. Gelin hep beraber tokalaşalım, bu işi idare edelim.' Göreceksiniz, buradan söylüyorum, 16 Nisan’dan sonra göreceksiniz. Bunlar Türkiye'nin itibarına gölge düşürüyor. Doğru değildir bu davranışlar." değerlendirmesinde bulundu.



"DARBEYE, DARBE HUKUKUNA KARŞIYIZ"



Muhtarlardan gelen "Mevcut sistem mükemmel mi?" sorusuna samimiyetle cevap vermek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Mükemmel değildir." ifadesini kullandı.



Yüzde 10 barajını aşamayan partilerin Mecliste temsil edilmediğine ilişkin eleştirileri de aktaran Kılıçdaroğlu, "Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı TBMM'ye gelmeli. Yani Saadet Partisinin, Vatan Partisinin genel başkanı yüzde 1 oy aldığı takdirde Meclise gelip konuştuğunda ne eksiğimiz olur." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, seçim barajını Kenan Evren ve arkadaşlarının getirdiğini anımsatarak, "Darbeciler getirdi. Biz darbeye karşı değil miyiz? Darbeye karşıyız, darbe hukukuna karşıyız. O zaman gelin değiştirelim. 'Hayır değiştirmeyelim bunu.' Niye? O zaman sen darbecileri savunuyorsun. Değiştirelim, yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı Meclise gelmeli." görüşüne yer verdi.



Bugünkü sistemin eksikliklerinden birinin de "siyasi ahlak kanunu"nun bulunmaması olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Siyasi Partiler Kanunu'nun değişmesine ihtiyaç bulunduğunu, bunların olması halinde parlamentonun daha güzel çalışacağını bildirdi.