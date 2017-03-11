Hollanda elçiliğine giriş-çıkışlar kapatıldı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışları kapatıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışların kapatıldığı öğrenildi.



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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.



Ayrıca Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarının evi ile Başkonsolosun konutu da aynı uygulamaya tabi tutuldu.



POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BARİKAT KONULDU



Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.



Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan başkonsolosluk önünde polis ekipleri tarafından barikat konuldu.

Polis araçlarının da bekletildiği başkonsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.