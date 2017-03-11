Son Dakika!
11 Mart 2017 23:17 | Son Güncelleme: 11 Mart 2017 23:56

Hollanda elçiliğine giriş-çıkışlar kapatıldı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışları kapatıldı.

Hollanda elçiliğine giriş-çıkışlar kapatıldı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışların kapatıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN HOLLANDA'YA 'BÜYÜKELÇİNİZ DÖNMESİN' MESAJI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Ayrıca Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarının evi ile Başkonsolosun konutu da aynı uygulamaya tabi tutuldu.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BARİKAT KONULDU

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan başkonsolosluk önünde polis ekipleri tarafından barikat konuldu.

Polis araçlarının da bekletildiği başkonsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.

Etiketler:


0Yorum Yap