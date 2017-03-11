Hollanda, Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etti

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hollanda'nın kabul edilebilir bir çözüm istediği ancak yaptırımlara ilişkin açıklamaların, çözümü imkansız hale getirdiği savunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği duyurulan açıklamada, "kamu güvenliği" ve "güvenlik" iptalin gerekçeleri arasında sayıldı.



Hollanda Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Hollanda'nın Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle ilgili Türk yetkililerle kabul edilebilir bir çözüm için görüşmeler yaptığı belirtildi.



Açıklamada, "Ancak Türkiye'nin yaptırım uygulayacağına dair tehdidinin makul bir çözüm arayışını imkansızlaştırdığı" ileri sürüldü ve "Bunun üzerine Hollanda'nın iniş iznini iptal ettiği" kaydedildi.



Hollanda'nın olayların gelişiminden üzüntü duyduğu ve Türkiye ile diyalogda kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, "Hollanda ve Türkiye arasında dostça bir ilişki var. Bu çerçevede kabul edilebilir bir çözüm arandı." ifadesine yer verildi.



"YETKİLİ MAKAMLARIN TALİMATLARINA UYULMALI"



Türk kökenli birçok Hollandalıların, anayasa değişikliği referandumunda oy kullanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Hollanda hükümetinin bu konuda onları bilgilendirmek ülkemizde toplantılar yapılmasına bir itirazı yok. Bu toplantıların, toplumuzda gerginliği artırmaması ve toplantı yapmak isteyenlerin, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanabilmesi için yetkili makamların talimatlarına uyması gerekiyor. Türk hükümetinin, bu husustaki kurallara saygı göstermek istemediği not edilmeli."



Çavuşoğlu, daha önceki etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine, bu akşam Rotterdam Başkonsolosluğu Konutu'nda Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyordu.



AB BAKANI ÇELİK: İSLAMAFOBİK VE ANTİSEMİTİK YAKLAŞIMLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesiyle ilgili, "Bizim Irak ve Suriye'ye 1295 kilometre sınırımız var, bu sınırın öteki tarafında Irak devletinin ve Suriye devletinin bir otoritesi kalmamış durumda, orada ulusal ordu gücü yok, polis gücü yok. Ama burada DEAŞ terör örgütüyle de PKK terör örgütüyle de PYD'yle biz mücadele ediyoruz. Biz yabancı bir siyasetçi gelse hiçbir siyasetçinin burada yapacağı toplantıyı, bu kadar terör örgütünün tehdidine maruz kalmamıza rağmen 'kamu güvenliği vardır', kamu güvenliği sebebiyle iptal etmeyiz." diye konuştu.



Çelik, "Türkiye'nin bakanları Avrupa'daki resmi makamlardan izin alarak orada vatandaşlarımızla toplantı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunlar kamu güvenliği diye izin vermiyorlar ve 'kamu güvenliği çerçevesine tedbir aldık' diye birtakım bahaneler üretiyorlar. Aslında bu bahanelerin arkasında ırkçı, faşist, demokrasiye karşı, insan haklarına karşı, İslamafobik ve antisemitik yaklaşımlar olduğunu biliyoruz." dedi.



Çelik, "Hollanda Başbakanı, Almanya Dışişleri Bakanı gelsinler Yumurtalık'ta buyursunlar miting yapsınlar. Yumurtalık halkı onların kamu güvenliğini sağlar, bundan da çekinmez, gelsinler demokrasiyi burada öğrensinler, demokratik kültürü burada öğrensinler." diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Hollanda hükümetinin Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine ilişkin, "Bu iki yüzlü tavrı biz unutmuyoruz, hiç de yadırgamıyoruz üstelik. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o da güçlü olmak. İnşallah biz güçlü olacağız. Onların tek anlayacağı dil bu." dedi.