Hollanda Başbakanı'ndan açıklama

Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin tepkisine ilişkin olarak, "Kızgın olduklarını anlıyorum, ancak iyi bir karar aldığımıza inanıyorum." dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, seçim kampanyası sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmeleri ve sonrasında Türkiye'den yapılan açıklamalara ilişkin konuştu. İptal kararının geri alınmasının mümkün olmadığını kaydeden Rutte, etkinliğe ilişkin iki ülke arasındaki görüşmelerin oldukça zorlu geçtiğini ifade etti.



Çavuşoğlu'nun sabah kendilerini yaptırımla tehdit ettiğini kaydeden Rutte, "Türkiye bir NATO müttefiki. Ancak elbette ki şantaj veya tehdit altında konuşamayız. Kızgın olduklarını anlıyorum, ancak iyi bir karar aldığımıza inanıyorum." diye konuştu.



Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptalin ardından yaptığı "Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" şeklindeki açıklamasını ise, "tuhaf" bulduğunu söyledi.



AŞIRI SAĞCI LİDER MEMNUN OLDU



Öte yandan Rutte'nin çarşamba günü yapılacak seçimlerdeki rakibi aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders ise iptal kararını memnuniyetle karşıladı. Wilders, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "PVV'nin aşırı baskısı sayesinde, seçimlerden birkaç gün önce hükümetimiz Türk bakanın inmesine izin vermedi. Erdoğan'la aynı düşüncedeki tüm Türklere, 'Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin' diyorum." ifadelerini kullandı.



Rutte, Wilders'in daha fazla oy almaması için aşırı sağcı liderler aynı söylemleri dile getirmekle suçlanıyor.



Öte yandan, iptal edilen etkinliğin yapılacağı Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansının önünde, polisler güvenlik önlemi aldı. Hollanda basınının da rezidans önünde bekleyişi sürüyor.