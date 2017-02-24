Hocalı Katliamı Bulgaristan'da anıldı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 25 yıl önce Ermenistan askerlerince gerçekleştirilen "Hocalı Katliamı"nda yaşamını yitirenler Bulgaristan'da anıldı.

Avrupa-Azerbaycan Topluluğu ve Sofya Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği anma programı başkent Sofya'da yapıldı.



Azerbaycan'ın Sofya Büyükelçisi Nergiz Gurbanova konuşmasında "Katliamın 25. yılında şehitlerimizi anarak bu zulümleri kimsenin unutmasını istemiyoruz." dedi.



Gurbanova, yaptığı açıklamada, "Aradan belirli bir zaman geçmiş olmasına rağmen soykırım olarak nitelediğimiz bu katliamın kanlı anıları hafızamızdan silinemez. Avrupa'da 12 devlet ve ABD'nin 20 eyaleti bu olayları 'katliam' olarak nitelendirerek, onları kınamıştır." ifadelerini kullandı.



O dönemde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı Hocalı'yı kuşatan Ermeni askerlerinin halkı kurşuna dizdiğini hatırlatan Gurbanova, "Olaylar sırasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 630 kişi öldürülmüş, bin 275 kişi rehin alınmış, 150 kişinin de halen kayıp olduğunu biliyoruz. Şehitlerin 56'sı işkence edilerek vahşice öldürülmüştür." diye konuştu.



Programda söz alan Gazeteci Yazar Jenn Purt da kaleme aldığı ve tamamen gerçek tanıklık hikayelerinden oluşan "Hocalı'da Savaş Suçlarının Görgü Tanıkları" adlı kitabının tanıtımını yaptı.



Purt, kitabı için görüştükleri görgü tanıklarını dinleyen çevirmenlerin duygularına engel olamayıp ağlama molası aldıklarını söyledi.



Program, Hocalı katliamını konu alan "Sonsuz Koridor" filminin gösterimiyle devam etti. Filmin ardından katliamda hayatını kaybedenler için ikramda bulunuldu.



Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin de aralarında olduğu büyükelçilerin katıldığı programda, ülkede kültür ve bilim çevrelerini temsil eden Azerbaycan dostu çok sayıda konuk hazır bulundu.



26 Şubat 1992’de Ermeni güçleri Karabağ’ın Hocalı kasabasında 83’ü çocuk, 106’sı kadın toplamda 613 sivili katletmişti.