Hobi olarak başladığı taş boyama mesleği oldu

İstanbul'da muhasebecilik yaparken bir televizyon kanalında izlediği programdan etkilenerek mesleğini bırakan Tanrıkulu, hobi olarak başladığı taş boyama sanatı sayesinde ikinci meslek sahibi oldu.

İstanbul'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Özgür Tanrıkulu, uzun yıllar muhasebecilik yaptı. Mesleğe ara veren Tanrıkulu, televizyonda izlediği bir programda anlatılan taş boyama sanatından etkilenip, hobi olarak yapmaya başladı.



Gittiği her yerden boyamak için taş toplayan Tanrıkulu, hobi olarak başladığı sanatını ilerletme kararı aldı.



Tanrıkulu, tatile gittiği yerlerden de taş toplayıp biriktirmeye başlayarak, onları boya fırçasının ahengiyle çeşitli renklere bürünmelerini sağladı. Mesleği muhasebeciliği tamamen bırakma kararı alan Tanrıkulu, hobi olarak başladığı taş boyama sanatını meslek edindi.



Özgür Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, asıl mesleğini bıraktıktan sonra hiçbir eğitim almadan başladığı taş boyamanın hayatının bir parçası haline geldiğini bildirdi.

"Artık bu benim mesleğim"



Anne ve babasının yaşadığı Gelibolu ilçesine geldiğini ve burada da taş toplamaya başladığını anlatan Tanrıkulu, şöyle devam etti:



"Daha önce muhasebeciydim. Bir süre mesleğime ara vermiştim. Sonrasında bir kanalda bu sanatı gördüm. Hobi olarak başladım ama artık bu benim mesleğim oldu. Çok mutluyum. Resimlerin taşların boyutuna göre çizim aşaması ve kuruma süresi değişiyor. Derelerden topladığım taşlarda akrilik boya ve taş boyama kalemleri kullanıyorum. Annem ve babam Gelibolu'da yaşıyor. Her yıl yanlarına geliyorum. Tarih kokan bu güzel yerde resim yapılacak çok güzel yerler var. Güzel resimler ortaya çıkıyor. Buraya geldiğime değeceğini umuyorum." dedi.



Bir süre seramik çalışması da yaptığını aktaran Tanrıkulu, en büyük hayalinin ileride sergi açmak olduğunu ifade etti.