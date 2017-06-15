Hobi olarak başladı şimdi Almanya'ya keman satıyor

Karaman'da lisedeyken hobi olarak müzik enstrümanı yapmaya başlayan Ramazan Uzunlar, el emeği kemanlarının çoğunu Almanya'ya satıyor.

Karaman'da yaşayan 30 yaşındaki Ramazan Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe tutkusunun 8-9 yaşlarında başladığını söyledi.



Annesinin radyoda "Siyah saçlarında hatem yüzlerin" türküsünü dinlerken ağlamasından çok etkilendiğini anlatan Uzunlar, "Babamı kanser hastalığından kaybettik. Bu türkü babamın en çok sevdiği türküymüş. Henüz 1 yaşındayken kaybettiğim babamın en çok sevdiği türküyü anneme çalabilmek için harçlıklarımla saz aldım. Müzik tutkum böyle başladı." diye konuştu.



Liseye başladığında öğretmeni Mustafa Şen ile tanıştığını belirten Uzunlar, "Resim öğretmeni olmasına rağmen çok güzel saz çalıp söylüyordu. Aynı zamanda evinin çatısında müzik enstrümanları tamiri yapıyordu. Yanına gidip yardım etmeye başladım. Hem saz çalmayı geliştirdim hem de enstrüman yapmayı öğrenmeye başladım. Ondan çok şey öğrendim." diye konuştu.



Merakının ilerlemesiyle Ankara'da bu işi yapan iyi ustaların yanında çalıştığını, bağlamanın yanı sıra keman yapmayı da öğrendiğini anlatan Uzunlar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız kemanlar beğenilmeye başlandı. Bu işin sırrı tecrübe. Her yaptığın enstrüman yeni yaptığına bir şeyler katıyor. Daha çok yapmaya başladım. Günde 14-17 saat çalıştığım zamanlar oldu. Sonra Almanya'ya keman satmaya başladım. Yani biz dışarıdan enstrüman alırken, ünlü bestecilerin doğduğu büyüdüğü yere keman satmaya başladık. Türkiye'nin birçok şehrinde müşterilerimiz olmaya başladı. Bir enstrümanın cilaya kadar yapım süreci 20-25 gün sürüyor. Ciladan sonraki süreç bir, bir buçuk ay sürebiliyor. Çok yoğun çalışırsam ayda 5-6 keman yapabiliyorum. Bunların yüzde 60'ını da Almanya'ya gönderiyorum. Geri kalanı ise Türkiye'deki üstatlara gönderiliyor."



Uzunlar, enstrüman yapımında farklı ağaçlar kullandığını ifade ederek, ön kapakların sedirden, sap kısmı, arka kapak ve yan çevirmelerinin ise akçaağaçtan yaptığını bildirdi.