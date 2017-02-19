Yüksek Hızlı Tren Akdeniz'e de gelecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Artık milyonlara varan insanımız yüksek hızlı trenle (YHT) yolculuk yapar hale geldi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul'u birbirine bağladık ama bununla yetinmeyeceğiz." dedi.

Arslan, Eskişehir Valisi Azmi Çelik'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'nin kıtalar arası bir köprü konumunda olduğunu belirterek, bu kentin de Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu bildirdi.



AK Parti hükümetleri ile Türkiye'yi YHT trenle, otoyollarla ve havacılıkla buluşturur hale getirdiklerini vurgulayan Arslan, şunları ifade etti:



"Bu konuda Eskişehir gerçekten önemli bir kavşak noktası. Doğu, batı aksında önemli bir kavşak noktasında. Ama artık bununla da yetinmiyoruz, kuzey, güney aksında da önemli bir kavşak haline gelsin istiyoruz. Gerek hükümetler, gerek bakanlık olarak bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki Eskişehir artık bu anlamda bu hakkını verildiği il. Artık milyonlara varan insanımız YHT ile yolculuk yapar hale geldi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul’u birbirine bağladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir’in Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya bağlanması yani Akdeniz’e bağlanması da YHT anlamında önemsediğimiz bir koridor güzergahı olacak. İnşallah onun da gereğini yapacağız. Eskişehir artık etrafındaki bütün illerle, bölünmüş yollarla bağlanmış durumda. Ancak birkaç tane daha talebi var onu da biliyoruz. Yine il içi trafiği düşünürseniz, hiçbir il yok ki 18 tane kavşak olsun. Merkezi hükümet tarafından, bakanlık tarafından 18 önemli kavşak yapılmış olsun. Bunun 14’ünü bitirmiş durumdayız. Birini 1 Nisan’da bitiriyoruz, bir diğerini 31 Haziran’da, en son ikisinin de çalışmaları devam ediyor. İnşallah onların da ihalelerini yaparak 2018’de bitirir hale geleceğiz."



- "SARICAKAYA YOLU İHALESİ YAPILDI"



Bakan Arslan, Sarıcakaya yolunun önemli güzergahlardan biri olduğunu da işaret ederek, "İlçede bildiğim kadarıyla termal turizm de var. Oranın da ihalesini yaptık, işine başladık. Yaklaşık 25 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olacak, hepsi sıcak asfalt olacak, onun da sürecini başlattık. Ortalama 55 milyonluk bir işti. Orası ayrıca Göynük üzerinden Bolu’ya bağlanacak. Göynük gibi bir turizm merkezinin Eskişehir gibi önemli bir merkeze bağlanabilmesi ve oradan Bolu’ya bağlanması çok önemsediğimiz bir koridordu. O koridoru da ağımıza alacağız, onun da gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Bugün bu müjdeyi de buradan ilave etmiş olalım. Yine bakanlık olarak bizim önemsediğimiz Eskişehir için önemli olan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş (TÜLOMSAŞ) fabrikamız durmuyor." diyen Arslan, şunları kaydetti:



"Gerçekten kalkınan, hızlanan ülkeye paralel TÜLOMSAŞ da çok hızlı şekilde kendini geliştiriyor. Bugün TÜLOMSAŞ’ı da ziyaret edeceğiz. Orada da çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Elbette ki ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor çok önemli bir karar aşamasındayız. Ve bu karar aşamasında bugün teşkilattan arkadaşlarla buluşacağız, Hasbıhal edeceğiz. Neyi hedeflediğimizi, bu konuda nasıl bir yol izleyeceğimizi arkadaşlarla istişare edeceğiz. Ben de Eskişehir’de olmaktan gerçekten ulaşılan, erişilen ülkemiz anlamında Eskişehir'imizin de her alanıyla, ulaşılır, erişilir, olarak görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sayın cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza bu yolda bu çalışmalarda verdikleri desteklerden dolayı müteşekkir olduğumuzu, hükümetlerimize de hakeza müteşekkir olduğumuzu bugünde o izden gitmek adına bu çalışmaları yaptığımızı bir kere daha vurgulamak isterim."



Bakan Arslan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.



