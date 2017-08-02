Hizbullah ile Heyet Tahrir Şam arasındaki ateşkes anlaşması

Anlaşmanın ikinci aşamasında 3 Hizbullah mensubuna karşılık Heyet Tahrir Şam üyesi 3 kişi serbest bırakıldı.

Lübnan'da, Hizbullah ile Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında 3 Hizbullah mensubuna karşılık Heyet Tahrir Şam üyesi 3 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında Lübnan Kızılhaç Örgütü, Lübnan cezaevlerinde tutulan ve haklarında herhangi bir hüküm verilmeyen 3 mensubunu Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim gözetiminde Heyet Tahrir Şam'a teslim etti, kaçırılan 3 Hizbullah üyesi de teslim alındı.



Lübnan Emniyet Genel Müdürü İbrahim, Arsal'daki takas işlemleri sırasında yaptığı açıklamada, Lübnan halkının bu gece kazandığını belirtti. Uluslararası topluma seslenen İbrahim, "Biz terörle mücadelede ön saflardayız. Size düşen de bize yardım etmektir." dedi.



İbrahim ayrıca Heyet Tahrir Şam'ın yaklaşık 120 mensubunun da arasında olduğu 10 bin Suriyeli mülteciyi taşıyacak kafilenin, yarın Suriye'nin İdlib kentine hareket edeceği bilgisini verdi.



İbrahim, daha önce yaptığı açıklamada, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasına varan Arsal'daki Heyet Tahrir Şam mensuplarının Lübnan devleti gözetiminde İdlib kentine gideceğini belirtmişti. İbrahim, anlaşma uyarınca Suriyeli mültecilerden isteyenlerin de İdlib'e gidebileceğini söylemişti.



Hizbullah ile Heyet Tahrir Şam arasındaki anlaşmanın ilk aşaması gereğince pazar günü, taraflar arasında cenaze takası yapılmıştı. Takas kapsamında 9 Heyet Tahrir Şam mensubunun cenazesine karşılık 5 Hizbullah üyesinin cenazesi teslim edilmiş, ayrıca "Heyet Tahrir Şam'a mazot taşıdığı" iddiasıyla Lübnan askerleri tarafından tutuklanan bir Suriyeli kadın mülteci ile çocuğu da serbest bırakılmıştı.



Lübnan Emniyet Müdürlüğü gözetiminde gerçekleşen takas işlemi sırasında cenazeler Lübnan Kızılhaç Örgütü'ne ait ambulanslar ile taşınmıştı.



Hizbullah ile Heyet Tahrir Şam arasındaki çatışmaların yaşandığı Arsal bölgesi, cumartesi günü, yerel ve uluslararası basın tarafından görüntülenmişti. Hizbullah'a ait çok sayıda kontrol noktası ve askeri kampların bulunduğu bölgede, Lübnan ordusuna bağlı herhangi bir askeri birimin olmaması dikkati çekmişti.



Yaklaşık yüzde 90'ının Hizbullah kontrolünde olduğu bölgede, 27 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan ateşkese rağmen gerginlik hala devam ediyor.



Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalemun ve Filita hattındaki silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam'a karşı, 21 Temmuz Cuma günü Suriye rejiminin de hava desteğiyle bir askeri operasyon başlatmıştı.



Lübnan ordusunun katılmadığı çatışmalar 6 gün sürmüş ve 27 Temmuz'da ateşkes ilan edilmişti. Hizbullah'a yakın kaynaklar söz konusu çatışmalardaki askeri kayıplar hakkında net sayı vermezken, Heyet Tahrir Şam çok sayıda Hizbullah militanının öldürüldüğünü iddia etmişti.