Hırvatistan'dan Lucescu'ya cevap

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, "Her maç bizim için önemli. Yarınki üç puan da önemli. Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır." dedi.

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, Yeni Eskişehir Stadı'nda futbolcu Ivan Perisic ile düzenlediği basın toplantısında, zorlu 48 saat geçirdiklerini takımda yorgunluğun ortaya çıktığını kaydetti.



Türkiye maçının ilk 11'ine bugünkü antrenmandan sonra karar vereceğini ifade eden Cacic, "Her maç bizim için önemli. Yarınki üç puan da önemli. Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır. Biz de kendi pozisyonumuzda kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.



Cacic, bir gazetecinin "Lucescu, Ukrayna'nın gruptaki en iyi takım olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ukrayna maçında hatalar var mıydı?" sorusu üzerine, "Lucescu'nun Ukrayna maçından sonra böyle bir demeç vermesi normal. Biz de grupta birinciyiz. Bunu unutmamak lazım. Ukrayna'nın gollerinin ikisinde de hatalar vardı. Yardımcı hakemin autu görmesi zordu. Ofsayt konusunda da hakları vardır. Bu futbol, hakemler hatalı kararlar verebilir." diye konuştu.



Bir basın mensubunun "Takımınızın hücum gücünde bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Cacic, "Gol atma oranımızı bakıldığında haklısınız. Maç başına ortalama bir gol atıyoruz. Sadece iki gol yedik, duran toplardan. Aslında çok avantaj yaratıyoruz. Bir maçta 7 kez direklere takıldık. Her maçta gol de attık. Maç başına en az bir gol atabilirsek mutlu olurum." diye yanıt verdi.