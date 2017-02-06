Hırvatistan'da Türk-Hırvat Kültür ve Bilgi Merkezi açıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Türkiye'nin Hırvatistan ile geliştirdiği diplomatik ilişkilerin 25'inci yıl dönümü kapsamında Türk-Hırvat Dostluk Derneği Kültür ve Bilgi Merkezi açıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Türkiye'nin Hırvatistan ile geliştirdiği diplomatik ilişkilerin 25'inci yıl dönümü kapsamında Türk-Hırvat Dostluk Derneği Kültür ve Bilgi Merkezi açıldı.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zagreb Belediyesinin katkılarıyla yapılan merkezin açılışına Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic ve TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Kültür ve Bilgi Merkezi Başkanı Goran Beus Richemberg, açılışta yaptığı konuşmada, iki ülke arasında eğitim, kültür ve ekonomi alanındaki işbirliğinin çok daha uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulunarak, "Merkezimizde sergi, kitap tanıtımları, film gösterimleri, çalıştaylar ve daha birçok faaliyet gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.



Hırvatistan'da mayıs ayında Türk Filmleri Festivali düzenleneceğini belirten Richemberg, festival kapsamında 12 filmin gösteriminin yapılacağını aktardı.