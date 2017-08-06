Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 72.yıl dönümü

Dünyada ilk atom bombası saldırısının yapıldığı Hiroşima'da anma töreni düzenlendi.

Hiroşima'da anma töreniJaponya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 72. yıl dönümünde, ölen 70 bin kişi anısına anma töreni düzenlendi. Dünyada ilk atom bombası saldırısının yapıldığı Hiroşima kentinin tamamına yakınının yok olmasına ve 70 bin kişinin ölmesine neden olan saldırının yıl dönümü töreni, saldırının merkez üssü yakınındaki Barış Parkı'nda düzenlendi. Törenin ardından ölenlerin anısına kentteki Motoyasu Nehri'ne barış mesajı taşıyan binlerce fener bırakıldı.