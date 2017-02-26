Hindistan'da feci kaza: 16 ölü, 50 yaralı

Hindistan'da yaklaşık 70 kişi taşıyan kamyonun otobanda bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Hindistan'da yaklaşık 70 kişi taşıyan kamyonun otobanda bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.



Polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, kasasında taşıdığı yolcuları kilisedeki pazar ayinine götüren kamyonun otobandaki beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.



Çarpmanın etkisiyle, yaklaşık 70 kişi taşıyan kamyonun kasasında bulunanlardan birçoğunun çevreye fırladığını belirten polis kaynakları, yaralanan 50 kişiden bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.



Meghalaya Eyalet Valisi Arun Kembhavi da yaptığı açıklamada, kazanın, kamyon şoförünün Nongspung kasabası yakınlarında hız nedeniyle virajda kontrolünü kaybetmesinden kaynaklandığını söyledi.