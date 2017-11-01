Hindistan'da elektrik santralindeki kazada ölü sayısı 16 oldu

Hindistan'ın kuzeyinde bir termik elektrik santralinde sıcak kül taşıyan borunun patlaması sonucu oluşan kazada ölü sayısı 16'ya çıktı, çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde Raebareli'de devletin işlettiği NTPC santralinde elektrik üretilen ünitelerden birinde sıcak su borusu patladı.



Hindistan'ın kuzeyinde bir termik elektrik santralinde sıcak kül taşıyan borunun patlaması sonucu en az 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Yetkililer, Uttar Pradeş eyaletinde Unçhahar'daki termik santralde sıcak kül taşıyan borunun patladığını bildirdi.



Patlama sırasında 16 işçinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.



Ağır yaralıların Lucknow'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.



İşçi yakınları yetkililerden bilgi almak amacıyla santralin önünde toplandı.



Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.