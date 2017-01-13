Hindistan'a paspas özrü

Amazon, internet sitesinde satışa sunulan Hindistan bayraklı paspastan dolayı Hindistan'dan özür diledi.

BBC'nin haberine göre, Amazon'un Hindistan Genel Müdür Yardımcısı Amit Agarwal bu ürünleri Amazon'un değil üçüncü taraf bir şirketin Kanada sitesine koyduğunu kaydederek, şirketin yaşanan olaydan ötürü üzüntü duyduğunu ifade etti.



Agarwal, firmanın Hindistan yasa ve geleneklerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Amazon olarak hiçbir zaman Hindistan'ın hassasiyetlerini rencide etmeyi düşünmedik." dedi.



Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Amazon'un Kanada'da satışa sunduğu ve üzerinde Hindistan bayrağının yer aldığı paspas için özür dilemesini istemişti.



Swaraj, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, şirket özür dilemediği ve ulusal bayrağa hakaret eden tüm ürünleri geri çekmediği sürece Amazon çalışanlarına, Hindistan vizesi verilmeyeceğini belirtmişti.



Hindistan'ın Kanada Büyükelçiliğine Amazon ile ilgili meseleyi "en üst seviyede" ele alması talebinde bulunan Swaraj'ın Twitter'daki tehdidi üzerine Amazon, Hindistan temalı tüm ürünleri kaldırmıştı.



Hindistan'da ulusal bayrağı aşağılayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.



"Amazon.com"da, ABD, İngiltere, Kanada ve diğer ülke bayraklarının yer aldığı hasırlar da satılıyor.