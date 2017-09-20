İstanbul'da hicri yeni yıl etkinliği

Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğince, Hicri 1439 yılının başlaması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi

Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi (HİTAM) ile İstanbul Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğince, Hicri 1439 yılının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi'nde akşam ezanının okunmasıyla, Hicri 1439 yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hicri takvimin bilinirliğinin arttırılması amacıyla hicri doğum günü öğrenme uygulaması yapıldı. Ayrıca vatandaşlara hicri takvimle ilgili bilgilerin yer aldığı kitapçıklar dağıtıldı.



"HİCRİ TAKVİM İÇİN TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMA ÇABASINDAYIZ"



HİTAM Başkanı Erhan Bağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hicri yeni yıl başlangıcını, toplumda zaman bilincinin daha da gelişmesi için önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.



Bağ, günün saatlere bölündüğünü belirterek, "Ancak ibadet hayatımız, ay takvimi düzeneğinde seyreden zamana göre planlanmış durumda. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini, tarih başlangıcı olarak alan hicri takvim, ay hareketlerine göre zamanı bölümlere ayırır. Hicri takvim bilincini geliştirmek, günlük hayatımızı daha düzenli bir şekilde organize etmemizi sağlayacaktır. Hicri takvim başlangıcını çok önemsiyoruz, zira Kur'an-ı Kerim, mesajının tamamını ay takvimi esasına göre indirmiştir. Biz, ibadet hayatımızın düzenlemelerini bu takvime göre yapmaktayız. Önemli günlerimizi, doğum günlerimizi de buna göre kutlamamız yerinde olacaktır." diye konuştu.



Ramazan ayının başlangıcının, kandil gecelerinin, özel ibadet zamanlarının, dini bayramların vaktinin hicri takvime göre belirlendiğini aktaran Bağ, bu sebeple hicri takvim için toplumda farkındalık oluşturma çabasında olduklarını söyledi.



İstanbul Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Başkanı Şükrü Dur da hicri takvimin toplumda bilinirliğinin artması için Hicri 1439 yılının başlamasıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, vatandaşlara hicri doğum günü hesaplama etkinliği de yaptıklarını kaydetti.



Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin "Hicri Zaman Kavramı ve Müslüman" konulu vaaz verdi.



Etkinliğe katılan vatandaşlara aşure ikram edildi.