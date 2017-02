"Hiçbir vesayetçi güç bu ülkeyi geriye götüremeyecek"

Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç, hiçbir çılgın bu ülkeyi geriye götüremeyecek." dedi.

Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç, hiçbir çılgın bu ülkeyi geriye götüremeyecek. Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz." dedi.



Yıldırım, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen kamu hizmetlerinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün millete hizmet yolunda yeni bir adım attıklarını, Antalya'ya çok büyük fayda sağlayacak yatırımları hizmete açtıklarını belirtti.



Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözde şehirlerinden Antalya'ya yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, dün Aksaray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açılışlar yaptıklarını hatırlattı.



Salondakilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Yıldırım, "Türkiye'yi karış karış yeniliyor, şehir şehir imar ediyoruz. Her şey millet için her şey Türkiye için. Bitmek tükenmek bilmeyen aşkla, şevkle milletimize hizmet ediyoruz." dedi.



Yıldırım, Antalya'da toplam maliyeti 650 milyon olan 62 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirerek bu eserlerin Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.



AK Parti'nin "tek başına, iş başına" dediği günden bu yana, şehre 18 katrilyon yatırım ve destek sağladıklarını anlatan Yıldırım, Antalya'nın bunlardan daha fazlasını hakettiğini vurguladı.



Antalya'ya geçmiş yıllarda eğitim, spor, ulaştırma, su, baraj, tarım ve enerji alanlarında yapılan yatırımları anımsatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali olan şehir hastanelerinden birini de Antalya'ya kazandıracaklarını bildirdi.



- "16 NİSAN'DA SANDIK BAŞINDAYIZ"



Yıldırım, ülkenin demokrasisi, istikrarı ve gelecek hedeflerini teminat altına alacak bir adımın arifesinde olunduğunu söyledi.



Anayasa değişikliğiyle artık hiçbir vesayetçi gücün ve çılgının ülkeyi geriye götüremeyeceğine işaret eden Yıldırım, "Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz." diye konuştu.



Yıldırım, artık söz ve kararın millette olduğunu aktararak vatan toprağının her köşesinde hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini, illere yeni hizmet ve açılışlarla gideceklerine dikkati çekti.



"Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet " ifadesini kullanan Yıldırım'a salondakiler "Evet" karşılığını verdi.



Başbakan Yıldırım, kendisinden önceki konuşmalara atıfta bulunarak şunları kaydetti:



"Coşkulu bir toplantı için yine böyle bir salonda bir araya gelmişler, açılış yapacaklar. Konuşmacının biri geliyor, konuşuyor anlatıyor, iniyor. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü konuşma. Tabii salondakiler de sıkılıyor ve birer ikişer kirişi kırıyorlar. Sonunda bir konuşmacı daha geliyor. Kürsüye çıkıyor, bakıyor sadece bir kişi var. Çok da bozuluyor ama pek de belli etmiyor. Bayağı da hazırlamış bizim Menderes başkan gibi. Bozuntuya vermiyor, güzelce konuşmasını yapıyor salon dolu gibi. İniyor, doğru karşısında oturan adamın yanına, ona sarılıyor, yanaklarından öpüyor ve 'Kardeşim çok teşekkür ederim' diyor. Adam şaşkın bir vaziyette 'Niye teşekkür ediyorsun' diyor. O da 'Herkes çekti gitti, sen sonuna kadar konuşmamı dinledin hiçbir yere gitmedin' diyor. Dinleyen adam da "Ya kardeşim niye heyecanlanıyorsun, senden sonraki konuşmacı benim" diyor. Allaha şükür salon sağlam duruyor."



- NOTLAR



Salona girişinde coşkuyla karşılanan Yıldırım, selamladığı vatandaşlara karanfil attı.



AK Parti'nin referandum şarkısı "Tabii ki evet" eşliğinde kürsüye çıkan Yıldırım, kendisine verilen Türk bayrağıyla vatandaşları selamladı.



Toplantıya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti Antalya milletvekilleri katıldı.



Konuşmalar sonrasında Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, yatırımı tamamlanan kamu hizmetlerinin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.