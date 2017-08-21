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21 Ağustos 2017 12:33 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2017 12:35

Hiçbir ülke DEAŞ'a karşı Türkiye kadar mücadele etmedi

Başbakan Yıldırım, "Bugüne kadar 4 bin 600 DEAŞ terör elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin gösterdiği kararlılığı ne yazık ki gösterememektedir." dedi.

Hiçbir ülke DEAŞ'a karşı Türkiye kadar mücadele etmedi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Singapur İş Forumu'na ve "Singapore Lecture" konferansında terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye ilişkin, "Bugüne kadar Suriye'de 3 bin 800, Irak'ta 800 olmak üzere toplamda 4 bin 600 DEAŞ terör elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin gösterdiği kararlılığı ne yazık ki gösterememektedir." dedi.

Etiketler: deaşbinali yıldırımbaşbakanterörsingapur


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