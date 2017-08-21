Hiçbir ülke DEAŞ'a karşı Türkiye kadar mücadele etmedi

Başbakan Yıldırım, "Bugüne kadar 4 bin 600 DEAŞ terör elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin gösterdiği kararlılığı ne yazık ki gösterememektedir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Singapur İş Forumu'na ve "Singapore Lecture" konferansında terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye ilişkin, "Bugüne kadar Suriye'de 3 bin 800, Irak'ta 800 olmak üzere toplamda 4 bin 600 DEAŞ terör elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin gösterdiği kararlılığı ne yazık ki gösterememektedir." dedi.