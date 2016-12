"Hiç tereddütsüz PKK'yı orada da vururuz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TGRT Haber'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, Suriye'deki son duruma ilişkin, "Ülke genelinde ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm konusunda müzakerelerin başlaması için bir taraftan gayret sarfediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çabalarımız devam edecek. Bu anlamda, bu ayın sonunda 27 Aralık'ta Moskova'da Türkiye, Rusya, İran üçlü toplantısını gerçekleştireceğiz." dedi.



Suriye'deki son gelişmeleri ve Halep'te ateşkesin ihlal edilmesini değerlendiren Çavuşoğlu, Halep'teki katliamın durdurulması için sürdürülen diplomatik çabalara dikkati çekti.



Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) acil toplanması çağrısında bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu şekilde herkesi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz ki, Halep'te bir dram var, Halep'te facia var. Biz bunu durduralım ama öncelikle bu insanları ordan kurtaralım." diye konuştu.



Çavuşoğlu, her zaman en iyi çözümün siyasi çözüm olduğunu vurgulayarak, "Ülke genelinde ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm konusunda müzakerelerin başlaması için bir taraftan gayret sarfediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çabalarımız devam edecek. Bu anlamda, bu ayın sonunda 27 Aralık'ta Moskova'da Türkiye, Rusya, İran üçlü toplantısını gerçekleştireceğiz." dedi.



- "EL BAB'TAN SONRA MÜNBİÇ'E YÖNELİNECEK"

Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında bir daha Türk askerlerine yönelik saldırı olmaması için Türkiye'nin herkese uyarılarını yaptığını, Rusya, ABD ve İran'la görüşüldüğünü belirterek, "Operasyon devam ediyor. Peki El Bab'tan sonra ne olacak? El Bab'tan sonra Münbiç'e doğru yönelinecek." diye konuştu.



Münbiç'e ABD ile ortak bir heyet gönderildiğini belirten Çavuşoğlu, "Şuna da dikkat ediyoruz ki, sözde Suriye Demokratik Güçlerinin içine, yani Arapların içine PYD'liler de sızmasın, kamuflaj olmasın. Onların üniformalarıyla YPG'liler olmasın. Burada yakın takibimizi sürdürüyoruz. Eğer ırmağın öbür tarafına geçmezlerse biz buradaki kuvvetlerimizi kullanarak burdaki YPG'lilere yönelik gerekli adımları atacağız. Bu konudaki kararlılığımızı müttefikimiz ABD de çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.



- "PKK TELAFER'DE TEHDİT OLUŞTURURSA TEREDDÜT ETMEDEN VURURUZ"

Çavuşoğlu, PKK unsurlarının bölgedeki varlığının yakından takip edildiğini ve özellikle Türkmenlerin yaşadığı Telafer'e yönelik bir tehdit oluşturmasına karşın Türkiye'nin hazırlığının olduğunu belirterek, "Her an burayı da vururuz hiç tereddüt etmeden. Nasıl Kandil'i vuruyorsak, ordaki PKK'lılar da bizim için her şeyden önce tehdittir." dedi.



Bölgeden Türkiye'ye gelen Türkmenler için de Türkiye'nin hazırlıklı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "PKK (Telafer'e yönelik) herhangi bir tehdit oluşturursa hiç tereddüt etmeden PKK'yı orada da vururuz, vuracağız da. Orada yaşayan kardeşlerimize yönelik tehditler konusunda her türlü planımız, hazırlığımız elbette var, olmalıdır." açıklamasında bulundu.



Çavuoğlu, Haşdi Şabi'nin Telafer'e gelmemesi için de bir taraftan diplomatik çabaların sürdüğünü kaydetti.



- "YURT DIŞINDA PKK'YA DESTEK VERENLER VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILABİLİR"

PKK terör örgütünün destekçilerinin de yakından takip edildiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışında bizim vatandaşımız olup da PKK'ya oralarda aktif destek verenlerle ilgili vatandaşlıktan çıkarma dahil her türlü tedbiri alacağız. Tek tek bunları da takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA