Hiç düşünmeden yapılacak teklifi kabul ederim

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, kulübün sözleşmesini uzatmak istemesi halinde hiç düşünmeden yapılacak teklifi kabul edeceğini söyledi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kulübün sözleşmesini uzatmak istemesi halinde hiç düşünmeden yapılacak teklifi kabul edeceğini söyledi.



Sarı-kırmızılı takımda 7. sezonuna başlayan tecrübeli kaleci, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yapılan otelde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Galatasaray'da gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci, takımda kalmak istediğini vurgulayarak, "Başkanım şu anda gelip, önüme 'Hayatının sonuna kadar Galatasaray'da kalacaksın.' diye bir kontrat koysa hiç düşünmeden imzalarım. Çünkü Galatasaray, İstanbul ve Türkiye bana çok şey verdi." diye konuştu.



Muslera, "Çocuğum İstanbul'da doğacak. O yüzden de çok mutluyum. Umarım ileride o da futbolcu olur ve Galatasaray'da oynar." dedi.



OYUNCULARIN KULÜBÜ YÖNETMEK GİBİ BİR LÜKSÜ OLAMAZ



Fernando Muslera, Galatasaray'da futbolculara dayalı bir düzenin olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, Bir oyuncu veya oyuncu grubunun kulübü yönetmek gibi bir lüksü olamaz. Bu hiçbir takımda olamaz. Öyle bir finansal gücümüz de yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil." şeklinde konuştu.



ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK DAHA AZ HATA YAPMALIYIZ



Tecrübeli kaleci, geçen sezon yaşadıkları hataları tekrarlamamaları gektiğini anlatarak, "Geçen sezon yaşadığımız hataları en aza indirmemiz gerekiyor. Şampiyon olmak istiyorsak, daha az hata yapmamız gerekiyor. Diğer taraftan daha fazla gol atmamız gerekiyor. Çünkü şampiyon olduğumuz sezonlarda gol sayımız daha yüksekti." şeklinde görüş belirtti.



SNEİJDER'İN TAKIMDA KALMASINI İSTERİM



Muslera, takımdan ayrılacağı gündemde olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:



"Sneijder her şeyden önce çok yakın bir arkadaşım. Uzun senelerdir beraberiz ve çok büyük başarılara imza attık. O yüzden bu konuda karar verecek kişi ben olursam; ben kalmasını isterim."



GOMİS VE BELHANDA'NIN TAKIMA ÇOK KATKILARI OLACAK



Galatasaray'ın yeni transferleri Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'nın çok kaliteli isimler oluduğunu söyleyen Muslera, "Galatasaray eğer bir oyuncu ile anlaşıyorsa zaten çok iyi bir oyuncu olduğu için anlaşıyordur. Gomis ve Belhanda'nın takıma çok katkıları olacaktır." diye konuştu.