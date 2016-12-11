"Hiç bir tereddüdümüz yok"

Başbakan Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Büyük bir ihtimalle, hemen hemen bölücü PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiç bir tereddüdümüz yok." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısında yaralananları hastanelerde ziyaret etti.



Başbakan Yıldırım, saldırıda şehit olan polis memurları için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul ve Cerrahpaşa tıp fakülteleri ile Samatya'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.



Başbakan Yıldırım'ın, hastanede tedavi gören yaralılarla görüştüğü ve durumları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.



TERÖR ÖRGÜTLERİNE SERT ÇIKTI

Başbakan Yıldırım ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı hangi örgütün yaptığına ilişkin, "Bu konu tabii ki soruşturuluyor ama büyük bir ihtimalle, hemen hemen bölücü PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiç bir tereddüdümüz yok. Hangi örgütten gelirse gelsin, insanın canına, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kasteden bütün örgütler bizim için aynı derecede alçaktır, mücadele edilecek güruhlardır." dedi.



Başbakan Yıldırım, "Özellikle ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik, terörle mücadele kapsamında yaptığımız çalışmaların netice verdiği bugünlerde bu saldırı elbette bir anlam taşıyor. Taşıdığı anlam çok açıktır; ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kasteden, artık çaresizlik içerisindeki terör örgütleri, ses getirmek için bütün alçaklıklarını ortaya koyuyorlar. Ne yaparsa yapsınlar bu millet, aziz Türk milleti büyük bir millettir. 15 Temmuz'da nasıl alçak FETÖ örgütüne dersini verdiyse bundan böyle de PKK'sı, PYD'si, YPG'si, FETÖ'sü, DHKP-C'si, ne kadar örgüt varsa bunların kökünü kazıyacak irade de vardır güç de vardır." diye konuştu.