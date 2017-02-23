Hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro, ikinci yarıda yaşadıkları puan kayıplarını beklemediklerini söyledi.

Turuncu-lacivertli takımın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Ligin ikinci yarısına başlarken, 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldık. Bunu hiç beklemiyorduk." dedi.



Ligin 34 haftası namağlup gitmenin zor bir şey olduğunun altını çizen Mossoro, "Bu sezon 17 haftayı namağlup geçtik. İkinci yarının ligin ilk yarısından çok daha zor olacağını biliyorduk ama hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bizim yapmamız gereken, kendi prensiplerimizden vazgeçmemiz. Bunun dışında sonuçları ufak detaylar belirleyecektir." ifadelerini kullandı.



Brezilyalı futbolcu, 26 Şubat Pazar günü oynayacakları Osmanlıspor maçıyla ilgili olarak ise "Osmanlıspor zorlu bir rakip. Osmanlıspor ligin iyi rakiplerinden biri, ofansif anlamda çok iyi işler yapıyorlar ama genelde dış sahada daha iyi sonuçlar alıyorlar. İnanıyorum ki Osmanlıspor karşısında alacağımız puan ve puanlar bizi tekrar iddialı duruma getirecektir." şeklinde konuştu.