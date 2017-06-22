Hibe desteğiyle atölyeden fabrikaya

Malatya'da döküm atölyesi işleten Ayazgil kardeşler, KOSGEB ve FKA destekleriyle babadan kalma işlerini büyüterek OSB'de rezistans üreten fabrika kurdu.

Malatya'da Asım ve Besim Ayazgil kardeşler, 1942 yılında babalarının açtığı döküm atölyesinde çırak olarak mesleğe başladı.



Kendilerini bu alanda geliştiren ancak sermaye yetersizliği nedeniyle işlerini büyütemeyen Ayazgil kardeşler, daha sonra 2011 yılında Fırat Kalkınma Ajansına (FKA) hibe desteği almak için başvurdu.



350 bin lira hibe desteği alarak Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika kuran Ayazgil kardeşler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden de yararlanarak 75 kişinin istihdam edildiği fabrika kurdu.



Fabrikanın sahiplerinden Asım Ayazgil, AA muhabirinine yaptığı açıklamada, baba mesleğini en iyi şekilde sürdürmeye gayret ettiklerini belirterek, yaklaşık 40 yıldır sektörde alın teri döktüklerini söyledi.



Döküm atölyesinde alt yapı malzemeleri yaptıklarını daha sonra otomatik kalıplama sistemi kurduklarını anlatan Ayazgil, katma değeri yüksek ürünlere yönelerek rezistans üretmeye başladıklarını ifade etti.



Ayazgil, daha çok ihracat yapabilecekleri ürünlerin üretimini tercih ettiklerini, bu kapsamda KKTC, Azerbaycan, Bulgaristan, Ukrayna, Yunanistan, Sudan, Polonya, Cezayir ve Sudan gibi ülkelere rezistans ihraç ettiklerini kaydetti.



"DESTEKLER OLMAZSA İŞİN GELİŞTİRİLMESİ ÇOK ZOR"



Atölyeyi büyütmeye 30 yıl önce karar verdiklerini ancak sermaye yetersizliğinden dolayı yapamadıklarına dikkati çeken Ayazgil, şöyle konuştu:



"Fırat Kalkınma Ajansından destek alarak elektrikli ocak yapımına geçtik. Ocak üretimine geçince kendimizi OSB'de bulduk. 350 bin liralık hibe desteğiyle büyüdük. Hibe ve kredilerle işimizi geliştirdik. KOSGEB, Ar-Ge, inovasyon destekleri olmazsa işin geliştirilmesi çok zor. Fırat Kalkınma Ajansından destek almadan önce 5 kişiydik şimdi yaklaşık 75 kişiye istihdam sağlıyoruz."