'Hero' tişörtünü kız kardeşi göndermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davası duruşmasına Türkçesi "Kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazan tişörtle giden sanık Güçlü'ye bu tişörtü kız kardeşinin bir mektupla birlikte gönderdiği ortaya çıktı.

Muğla'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının duruşmasına Türkçesi "Kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazan tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü, tişörtü gönderen kız kardeşi, cezaevi yönetimi, infaz koruma memurları ile jandarma personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, göreve yeni başlaması dolayısıyla makamında gazetecilerle bir araya geldi.



Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "suikast timi" duruşmasında, sanıklardan Gökhan Güçlü'nün üzerinde "Hero" yazan tişörtle mahkeme salonuna geldiğini ve daha sonra duruşma salonundan çıkarıldığını hatırlattı.



Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirten Yavuz, "Bu tişört, bizim cezaevi kantinimizden bu sanığa verilmiş bir tişört değil. Bu tişört, sanığın kız kardeşi Bahar Güçlü tarafından Trabzon'dan 22 Mayıs'ta bir mektupla birlikte kargoyla gönderiliyor ve 30 Mayıs'ta sanığa teslim ediliyor. Mektup da okunup incelendikten sonra 2 Haziran'da sanığa veriliyor." dedi.



Olayın özellikle basında geniş yer bulmasının ardından çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:



"Gökhan Güçlü ve tişörtü gönderen kız kardeşi Bahar Güçlü hakkında örgüt propagandası yapmaktan soruşturmayı başlattık. Soruşturmamız devam ediyor. Örgüt üyeliği var mı, yok mu bunu araştırıyoruz. Sadece bunlara değil, infaz koruma memurlarına, mektupları inceleme komisyonuna ve jandarmaya bir kusuru, ihmali var mı diye olaya ilişkin soruşturma açtık. Bunun yanı sıra cezaevi yönetimi hakkında da soruşturma başlattık.“



Yavuz, olayla ilgili Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen başkontrolörlerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



Devam eden süreçte, adli soruşturmayı savcıların, idari soruşturmayı kendilerinin yaptığını vurgulayan Yavuz, böylece olayın üç koldan araştırıldığına dikkati çekti.



Tişörtün bilinçli bir şekilde sanığın kız kardeşi tarafından gönderildiğini dile getiren Yavuz, "Mektubun bir bölümünde 'Sana küçük bir hediye aldım. Üzerinde kahraman yazıyor. Sen bizim kahramanımızsın' ifadeleri yer alıyor. Bu olay bilinçli yapılmış. 'Hero' yazısının altında da küçük harflerle "kahramanlar ölümsüz" gibi mide bulandırıcı şeyler yazıyor." diye konuştu.