Hernandez yeniden İngiltere'de

West Ham United, Meksikalı golcü Hernandez'in transferi için Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Javier Hernandez'in transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.



Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham United, 29 yaşındaki Meksikalı golcünün transferi için Alman ekibi Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını internet sitesinden duyurdu.



İngiliz basını Hernandez'in transferi için Londra temsilcisinin kasasından 16 milyon sterlin çıkacağını, Meksikalı oyuncunun sözleşmenin detaylarını görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek için başkente geleceğini yazdı.



Altı sezon formasını giydiği Manchester United ile 156 maça çıkan ve 59 gol atan Hernandez, 2015 yılında 7,3 milyon sterlinlik bonservisle Bayer Leverkusen'e gitmişti. Mayıs ayında Meksika Milli Takımı'nda 47. golünü atan yıldız oyuncu, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.